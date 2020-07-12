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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum’da binler sokağa döküldü

İHA

BB Erzurumspor'un Altay'ı deplasmanda 10 mağlup etmesinin ardından mavibeyazlı ekibin taraftarları cadde ve sokaklara akın ederek galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Erzurum’da binler sokağa döküldü

BB Erzurumspor’un Altay’ı deplasmanda 10 mağlup etmesinin ardından mavibeyazlı ekibin taraftarları cadde ve sokaklara akın ederek galibiyetin coşkusunu doyasıya yaşadı.
TFF 1. Lig’in 33. hafta maçında BB Erzurumspor deplasmanda İzmir temsilcisi Altay’ı 10 mağlup etti. Galibiyetin ardından Erzurumsporlu taraftarlar ise Havuzbaşı Kent Meydanı ve Cumhuriyet Caddesine akın etti. Yaklaşık 3 bin taraftar tezahüratlarla Cumhuriyet Caddesinden Havuzbaşı Kent Meydanına yürüdü. Taraftarlar Kent meydanında ki “ BB Erzurumspor” yazısının bulunduğu kısımda ellerinde ki meşalelerle galibiyeti doyasıya kutladı.
BB Erzurumspor, Altay deplasmanından aldığı galibiyetle birlikte puanını 59’a yükselterek son haftaya ikinci sırada girdi. Mavi beyazlı ekip 34. haftada maçında ise sahasında Ümraniyespor’u konuk edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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