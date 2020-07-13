Başkan Sekmen: “B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig’e çıkacak”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen: “B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig’e çıkacak”

İHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yolunda çok büyük bir avantaj daha elde etti. B.B. Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Altay'ı Ömer Şişmanoğlu'nun golüyle devirirken, galibiyet Erzurum'da adeta bayram coşkusuna dönüştü. Karşılaşmayı İzmir Atatürk Stadı'nda izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 90 dakika boyunca hop oturup, hop kalktı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinçten haykıran Başkan Sekmen, "Süper Lig bizi bekliyor" diyerek, takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Erzurumspor'un yerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Sekmen, geriye bir maç kaldığını ve...

Başkan Sekmen: “B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig’e çıkacak”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Süper Lig yolunda çok büyük bir avantaj daha elde etti. B.B. Erzurumspor, deplasmanda karşılaştığı Altay’ı Ömer Şişmanoğlu’nun golüyle devirirken, galibiyet Erzurum’da adeta bayram coşkusuna dönüştü. Karşılaşmayı İzmir Atatürk Stadı’nda izleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 90 dakika boyunca hop oturup, hop kalktı. Maçın son düdüğüyle birlikte sevinçten haykıran Başkan Sekmen, “Süper Lig bizi bekliyor” diyerek, takımı ve teknik heyeti tebrik etti. Erzurumspor’un yerinin Süper Lig olduğunu ifade eden Sekmen, geriye bir maç kaldığını ve sezon sonunda şampiyonluk sevincini yaşayan tarafın Erzurumspor olacağını kaydetti.
“Şampiyonluk turunu birlikte atacağız”
Erzurumspor taraftarlarına da seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurumspor taraftarı enerjisiyle, coşkusuyla ve takımını sahiplenme duygusuyla gerçekten örnek bir camia. Kulüp Başkanımız Hüseyin Üneş’e, kıymetli yönetimine, Şifo Mehmet Hocamıza, teknik heyete, sahada her şeyini ortaya koyan futbolcularımıza kısacası herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Erzurumspor, geçen yıl Süper Lig’e tat katmıştı, renk katmıştı. Şimdi inşallah Süper Lig’e kaldığımız yerden devam edeceğiz. Önümüzde bir maçımız kaldı, konsantrasyonumuzu kaybetmeden, aynı ciddiyetle yolumuza devam edecek ve Allah’ın izniyle şampiyonluk turunu önümüzdeki hafta atacağız. Takımımızı, futbolcularımızı, teknik heyetimizi, yüreğini bu takım için ortaya koyan herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.
Öte yandan B.B. Erzurumspor’un Süper Lig yolunda elde ettiği galibiyet, Erzurum’da bayram coşkusuna dönüştü. Havai fişeklerle kutlanan galibiyetle birlikte Dadaşlar sokaklara döküldü. Cumhuriyet Caddesi’ni adeta şölen alanına dönüştüren mavi beyazlı taraftarlar, oluşturdukları araç konvoylarıyla şehir turu attı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’da Kurban Bayramı tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da Kurban Bayramı tedbirleri
Yetişkin ve çocuklar için farklı modellerde maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Yetişkin ve çocuklar için farklı modellerde maske ...
Türkiye 3'üncüsü kadın çiftçi, 1,5 ayda 1,5 ton pekmez üretiyor
YEREL HABERLER Türkiye 3'üncüsü kadın çiftçi, 1,5 ayda 1,5 ton ...
BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
YEREL HABERLER BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
Erzurum’da binler sokağa döküldü
YEREL HABERLER Erzurum’da binler sokağa döküldü
Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak yakalandı
YEREL HABERLER Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak ...
Erzurum Sağlık İl Müdürü Bedir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erzurum Sağlık İl Müdürü Bedir'in annesi son ...
Erzurum’da 2 terörist sağ olarak yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da 2 terörist sağ olarak yakalandı
Operasyondan dönen jandarmayı kurban keserek karşıladılar
YEREL HABERLER Operasyondan dönen jandarmayı kurban keserek ...
Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden çaldıkları ezgiyle destek verdiler
YEREL HABERLER Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden ...
Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
YEREL HABERLER Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
MSE’ye Karadeniz desteği
YEREL HABERLER MSE’ye Karadeniz desteği
Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 
YEREL HABERLER Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 
Hayvan pazarında el sıkışma yerine ‘değnek’le anlaştılar
YEREL HABERLER Hayvan pazarında el sıkışma yerine ‘değnek’le ...
Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 ...
Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı: “86 yıllık zulüm bitti, Ayasofya’nın Cami olduğu hukuken tescil ve teyit edildi”
YEREL HABERLER Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı: “86 ...
EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti
Fen Lisesi öğrencilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Fen Lisesi öğrencilerden büyük başarı
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Ayasofya kararı egemen Türkiye’nin hür haykırışıdır”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Ayasofya kararı ...
Etkisiz hale getirilen ‘Hejar’ kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş
YEREL HABERLER Etkisiz hale getirilen ‘Hejar’ kod adlı terörist 500 ...
Pasinler’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
YEREL HABERLER Pasinler’de trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı
Sıcak asfalt yapımına başlandı
YEREL HABERLER Sıcak asfalt yapımına başlandı
Şenkaya Belediyesi Proje Destek Birimi kurdu
YEREL HABERLER Şenkaya Belediyesi Proje Destek Birimi kurdu
Sağlık Komisyonu Başkanı Akdağ : “10 Temmuz bizim bayramımız olmuştur”
YEREL HABERLER Sağlık Komisyonu Başkanı Akdağ : “10 Temmuz bizim ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X