Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı

İHA

Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı

ETB Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 15 Temmuz'da ihanet ile zaferin bir arada yaşandığını, o gün yaşananların düşmana ders ve ibret olduğunu söyledi.
Başkan Oral, 15 Temmuz 2016 yılında gerçekleşen hain darbe girişiminin 4.yıl dönümünde bir mesaj yayınladı. Başkan Oral mesajında şu ifadelere yer verdi: "15 Temmuz öyle bir gün ki içinde hem ihanet, hem de zafer var. 'Ben öleyim ülkem yaşasın' diyen şehitleri sayesinde yeniden dirilen bir ulusun hikayesi var. Gücümüz milli irade, hedefimiz büyük Türkiye. 15 Temmuz'un, Türkiye için bir milat olduğuna inanıyoruz. Çünkü bu alçak saldırı, darbenin ötesinde bir işgal girişimiydi. 15 Temmuz, İstiklal Harbi'nden bu yana ülkemizin karşılaştığı en büyük tehlikeydi. O gece, Fetullahçı Terör Örgütü, devleti ele geçirmeye, milleti tahakküm altına almaya kalkıştı. Darbe girişiminin asıl amacı; ülkemizi tarihimizde görülmemiş bir kaosa sürüklemek, kardeş kavgası başlatmak ve Türkiye'yi iç savaş ortamına sokmaktı. Darbe teşebbüsünün nihai amacı, Türkiye Cumhuriyeti'ni bir daha ayağa kalkamayacak duruma düşürmekti. Allah'a şükürler olsun ki milletimiz, cesareti ve feraseti ile bu belayı, fitneyi durdurdu. Milletimiz demokrasimize ve özgürlüğümüze kasteden saldırı karşısında dik durdu canı pahasına milli değerlerini savundu. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Gazi Meclisimiz, Başbakanımız, siyasi partilerimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve medyamızın kararlı duruşuyla, hep birlikte bir destan yazdık. 15 Temmuz destanını yazan demokrasi şehitleri ile gazilerimizi, minnetle anıyoruz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız. Rabbim ülkemize bir daha böyle günler yaşatmasın."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TYB Erzurum Şubesi’nden Ayasofya Cami teşekkürü
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi’nden Ayasofya Cami teşekkürü
Engelli genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Engelli genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını ...
Uzundere’de çöp ev 3 günde temizlendi
YEREL HABERLER Uzundere’de çöp ev 3 günde temizlendi
Erzurum’da Kurban Bayramı tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da Kurban Bayramı tedbirleri
Başkan Sekmen: “B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig’e çıkacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden ...
Yetişkin ve çocuklar için farklı modellerde maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Yetişkin ve çocuklar için farklı modellerde maske ...
Türkiye 3'üncüsü kadın çiftçi, 1,5 ayda 1,5 ton pekmez üretiyor
YEREL HABERLER Türkiye 3'üncüsü kadın çiftçi, 1,5 ayda 1,5 ton ...
BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
YEREL HABERLER BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
Erzurum’da binler sokağa döküldü
YEREL HABERLER Erzurum’da binler sokağa döküldü
Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak yakalandı
YEREL HABERLER Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak ...
Erzurum Sağlık İl Müdürü Bedir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erzurum Sağlık İl Müdürü Bedir'in annesi son ...
Erzurum’da 2 terörist sağ olarak yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da 2 terörist sağ olarak yakalandı
Operasyondan dönen jandarmayı kurban keserek karşıladılar
YEREL HABERLER Operasyondan dönen jandarmayı kurban keserek ...
Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden çaldıkları ezgiyle destek verdiler
YEREL HABERLER Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden ...
Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
YEREL HABERLER Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
MSE’ye Karadeniz desteği
YEREL HABERLER MSE’ye Karadeniz desteği
Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 
YEREL HABERLER Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 
Hayvan pazarında el sıkışma yerine ‘değnek’le anlaştılar
YEREL HABERLER Hayvan pazarında el sıkışma yerine ‘değnek’le ...
Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 ...
Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı: “86 yıllık zulüm bitti, Ayasofya’nın Cami olduğu hukuken tescil ve teyit edildi”
YEREL HABERLER Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı: “86 ...
EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti
Fen Lisesi öğrencilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Fen Lisesi öğrencilerden büyük başarı
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Ayasofya kararı egemen Türkiye’nin hür haykırışıdır”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Ayasofya kararı ...
Etkisiz hale getirilen ‘Hejar’ kod adlı terörist 500 bin TL ödülle aranıyormuş
YEREL HABERLER Etkisiz hale getirilen ‘Hejar’ kod adlı terörist 500 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X