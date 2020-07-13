TÜBİTAK yarışmalarında Erzurum farkı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÜBİTAK yarışmalarında Erzurum farkı

İHA

2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Türkiye finallerinde Erzurum'daki liselerden 3 proje dereceye girdi. Erzurum, geçtiğimiz yıl il eğitim tarihinin ilk TÜBİTAK Türkiye birinciliğini elde etmişti. Bu yıl elde edilen derecelerle ülke çapında yarışmalarda başarı, Erzurum için gelenek haline dönüşmeye başladı.

TÜBİTAK yarışmalarında Erzurum farkı

2020 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Türkiye finallerinde Erzurum’daki liselerden 3 proje dereceye girdi. Erzurum, geçtiğimiz yıl il eğitim tarihinin ilk TÜBİTAK Türkiye birinciliğini elde etmişti. Bu yıl elde edilen derecelerle ülke çapında yarışmalarda başarı, Erzurum için gelenek haline dönüşmeye başladı.
Lise öğrencilerini temel, sosyal ve uygulamalı bilim alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek, çalışmalarını yönlendirmek ve bilimsel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı’nca Biyoloji, Coğrafya, Değerler Eğitimi, Fizik, Kimya, Matematik, Psikoloji, Sosyoloji, Tarih, Teknolojik Tasarım, Türk Dili ve Edebiyatı ile Yazılım alanlarında Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması düzenleniyor.
Her yıl düzenlenen yarışmanın bu yıl 51.si gerçekleştirildi ve Türkiye genelinde 3.004 farklı okuldan 23.528 öğrencinin hazırladığı 15.273 proje yarışmaya katıldı. Türkiye finallerinde bölge sergilerinde belirlenen projeler 68 Temmuz tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak değerlendirildi.
“216 projenin yarıştığı Türkiye finallerinde Erzurum’dan katılan 8 projeden 3’ü dereceye girdi”
Erzurum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce okullarda yürütülen “çağın gerektirdiği becerilerin öğrencilere kazandırılmasına” yönelik çalışmalar, öğrencilerimizin elde ettiği bölgesel ve ulusal başarılarla meyvelerini vermeye devam etti.
Bölge yarışmasında finalist olarak Türkiye finallerinde ilimizi temsil eden 8 projeden 3’ü dereceye girdi ve bu sonuçlar ilimizin TÜBİTAK projelerinde geçtiğimiz yıl elde ettiği başarının tesadüf olmadığını göstermiş oldu. Geçtiğimiz yıl ilimiz eğitim tarihinde ilk defa Erzurum’dan bir proje TÜBİTAK yarışmalarında Türkiye birincisi olmuştu.
Erzurum’da dereceye giren projeler şöyle;
“Yakutiye Prof. D. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi öğrencilerimiz Ömer Mert Atasever ve Umut Orhan Biyoloji alanında, öğretmenimiz Osman Çoşkun danışmanlığında geliştirdikleri “Alzheimer Hastalığına Karşı Etkili ve Doğal Bir Düşman: Kızılcık” adlı projleri ile Türkiye 2. si, Yakutiye Erzurum Anadolu Lisesi öğrencimiz Mustafa Çoşar Yazılım alanında, öğretmenimiz Şerif Yorulmaz danışmanlığında geliştirdiği “Bay Pi Güvenlik Sistemi ” adlı projlesi ile Türkiye 3. sü oldular. Erzurum Remzi Sakaoğlu BİLSEM öğrencimiz Mihran Polat ise Değerler Eğitimi alanında, öğretmenimiz Asiye Pınar Köksal danışmanlığında geliştirdiği “Şiddete Yer Yok Çevremizde, Yeneriz Biz Onu Değerlerimizle ” adlı projesi ile Teşvik Ödülüne layık görüldü. Yarışmanın final sergisinin ve ödül töreninin Ekim ayı içerisinde yapılması planlanıyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Başkan Oral’dan 15 Temmuz mesajı
TYB Erzurum Şubesi’nden Ayasofya Cami teşekkürü
YEREL HABERLER TYB Erzurum Şubesi’nden Ayasofya Cami teşekkürü
Engelli genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Engelli genç motosikletiyle yaptığı kazada hayatını ...
Uzundere’de çöp ev 3 günde temizlendi
YEREL HABERLER Uzundere’de çöp ev 3 günde temizlendi
Erzurum’da Kurban Bayramı tedbirleri
YEREL HABERLER Erzurum’da Kurban Bayramı tedbirleri
Başkan Sekmen: “B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden Süper Lig’e çıkacak”
YEREL HABERLER Başkan Sekmen: “B.B. Erzurumsporumuz inşallah yeniden ...
Yetişkin ve çocuklar için farklı modellerde maske üretiyorlar
YEREL HABERLER Yetişkin ve çocuklar için farklı modellerde maske ...
Türkiye 3'üncüsü kadın çiftçi, 1,5 ayda 1,5 ton pekmez üretiyor
YEREL HABERLER Türkiye 3'üncüsü kadın çiftçi, 1,5 ayda 1,5 ton ...
BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
YEREL HABERLER BB Erzurumsporlu taraftarlardan meşaleli kutlama
Erzurum’da binler sokağa döküldü
YEREL HABERLER Erzurum’da binler sokağa döküldü
Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak yakalandı
YEREL HABERLER Gri listedeki terörist Erzurum'da sağ olarak ...
Erzurum Sağlık İl Müdürü Bedir'in annesi son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Erzurum Sağlık İl Müdürü Bedir'in annesi son ...
Erzurum’da 2 terörist sağ olarak yakalandı
YEREL HABERLER Erzurum’da 2 terörist sağ olarak yakalandı
Operasyondan dönen jandarmayı kurban keserek karşıladılar
YEREL HABERLER Operasyondan dönen jandarmayı kurban keserek ...
Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden çaldıkları ezgiyle destek verdiler
YEREL HABERLER Operasyondaki Mehmetçiğe cami hoparlörlerinden ...
Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
YEREL HABERLER Şenkayalılardan jandarmaya marşlı destek
MSE’ye Karadeniz desteği
YEREL HABERLER MSE’ye Karadeniz desteği
Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 
YEREL HABERLER Hayvan pazarında 'değnek'li pazarlık 
Hayvan pazarında el sıkışma yerine ‘değnek’le anlaştılar
YEREL HABERLER Hayvan pazarında el sıkışma yerine ‘değnek’le ...
Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 araç mahsur kaldı
YEREL HABERLER Uzundere'de dere taştı, 1 iş makinesi devrildi, 15 ...
Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı: “86 yıllık zulüm bitti, Ayasofya’nın Cami olduğu hukuken tescil ve teyit edildi”
YEREL HABERLER Diyanet Sen Erzurum Şube Başkanı Ardahanlı: “86 ...
EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti
YEREL HABERLER EkoAvrasya’dan Vali Memiş’e nezaket ziyareti
Fen Lisesi öğrencilerden büyük başarı
YEREL HABERLER Fen Lisesi öğrencilerden büyük başarı
AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Ayasofya kararı egemen Türkiye’nin hür haykırışıdır”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum İl Başkanı Öz: “Ayasofya kararı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X