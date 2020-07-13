Dadaşlar hız kesmeden hazırlıklara başladı

BB Erzurumspor TFF 1. Lig’in son hafta müsabakasında sahasında oynayacağı Ümraniyespor maçı hazırlıklarına hız kesmeden başladı.
TFF 1. Lig’in 33. hafta maçında Altay’ı deplesmanda 10 mağlup ederek, ligin son haftasına şampiyon Hatayspor’un arkasında ikinci sırada giren Dadaşlar, dün oynanan maçın ardından bugün hız kesmeden Ümraniyespor maçı hazırlıklarına başladı.
Antrenman kulüp tesislerinden Teknik Direktör Mehmet Özdilek yönetiminde yaklaşık 1.5 saat sürdü.
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