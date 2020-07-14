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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yücelik’ten 15 Temmuz mesajı

İHA

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk Milletinin 15 Temmuz 2016 tarihinde zor bir demokrasi sınavını büyük bir başarıyla verdiğini söyledi. Başkan Yücelik," 15 Temmuz Büyük Türk Milleti'nin yeniden dirilişidir "dedi.

Başkan Yücelik’ten 15 Temmuz mesajı

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, Türk Milletinin 15 Temmuz 2016 tarihinde zor bir demokrasi sınavını büyük bir başarıyla verdiğini söyledi. Başkan Yücelik,” 15 Temmuz Büyük Türk Milleti’nin yeniden dirilişidir ”dedi.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün, ‘Hâkimiyet, kayıtsız şartsız milletindir’ ilkesini şiar edinen bir toplum olarak demokrasiyi savunmaya devam edeceklerini söyleyen Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Yücelik, tarih boyunca bulunduğu coğrafyada var olmak için büyük bedeller ödeyen Türk Milletinin; her karış toprağı şehitlerin kanıyla sulanmış vatan topraklarını, milletin iradesi dışında hiçbir güce teslim etmediğini dile getirdi. Başkan Yücelik şunları söyledi:
“Devletimizin yanında, milletimizin emrinde olacağız. Ülkemizin birliğine, kardeşliğimize ve demokrasimize karşı olanların da karşısına dikileceğiz. Çünkü devletimiz ve ülkemiz var oldukça biz de varız. Demokrasi varsa hepimiz varız. 100 sene önce kahraman ecdadımız, ‘Milletin istiklalini, yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır’ diyerek İstiklal Harbinin adeta ilk kıvılcımını yakmıştı. 15 Temmuz 2016 gecesi aynı ilkeyle ve birlikte hareket eden Türk Milleti bir büyük felaketin önüne geçmiş oldu. 15 Temmuz gecesi ülkemizin birliğini, milletimizin kardeşliğini hedef alan ihanet odakları; şimdiye kadar bir karış toprağını düşmana terk etmeyen milletimizin, bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla vatanını, toprağını ve değerlerini canı, kanı pahasına koruyup, kollayacağını bir kez daha gördü. Ülkenin bütünlüğüne, milletin istiklal ve istikbaline kasteden bütün oluşumların ve terör örgütlerinin yok edilmesi için verilen her türlü mücadeleyi destekliyoruz. 15 Temmuz Büyük Türk Milleti’nin yeniden dirilişidir. Bu vesileyle bugüne kadar vatanı için can veren bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükran ve minnetle anıyoruz.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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