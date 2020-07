15 Temmuz'u buza işliyorlar

Turgay İPEKHümeyra PARDELİ / ERZURUM (DHA)ERZURUM'da, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi (GSF) Heykel Bölümü, 15 Temmuz darbe girişimini buza işliyor. Hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece olduğu Atabuz Müzesi'nin salonunda çalışan Heykel Bölümü'nden bir grup akademisyen, sanatçı ve öğrenci, 15 Temmuz'un simge isimlerinden Ömer Halisdemir ile birlikte, tank, asker postalı ve meclisin bombalanması gibi 20 figürün buzdan heykelini yapıyor.

Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı´nın önderliğinde ve Kalkınma Bakanlığı-KUDAKA´nın desteğiyle Atabuz Müzesi kuruldu. Atabuz Müzesi, Proje Yöneticisi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat ve çalışma ekibi ile '15 Temmuz 2020 Maan-Ice' sergisi hazırlandı. Fairbanks, Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi dünya ki bir çok kentte bulunan buz müzelerinin, Türkiye'deki tek örneği ise Erzurum'da oldu. Atatürk Üniversitesi'nin çağrısıyla Muş Alparslan Üniversitesi, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, Bitlis Eren Üniversitesi, Bayburt Üniversitesi ve Kafkas Üniversitesi de bünyelerinde barındırdıkları öğretim elemanları ve öğrencilerinin yaptığı çalışmalar 15 Temmuz'un yıl dönümünde görücüye çıkacak. Heykeltıraşlar, yaptığı eserlerle 15 Temmuz darbe girişiminin 4'ncü yıl dönümünde gösterilen direnişi, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak, verilen şehitleri hatırlamak için sosyo kültürel ve sanatsal bir duruşla duvar örülebileceğini anlatmayı amaçlıyor.

Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Bulat buz üretimlerinin atölyede yapıldığını söyledi. Müzenin Türkiye'de ilk olma özelliğine sahip olduğunu belirten Bulat, "Ürettiğimiz buzlarla 15 Temmuz'un buzdan heykel sergisini yapıyoruz. Yaklaşık 20 kişilik ekiple burada 15 gündür çalışıyoruz. 3 aylık bir birikimle toplandık. Gece-gündüz eksi 5 derecede çalışıyoruz. Çalışırken salona giren herkes mont ve eldiven giyinmek zorunda. Sergimiz yaklaşık 2 ay açık kalacak. Büyük boyutlu, anıtsal, daha küçük boyutlu 15 eser var. 15 Temmuz'un yaşandığı yerlerdeki sembolik binalar, halkın direnişi ile ilgili mekânlar, burada tekrardan canlandırıldı. Buzu 12 günde üretiyoruz. Şeffaf 1 metreye 50 santim çaplarında her makinamız, iki blok buz üretiyor. 8 makinede buzları ürettik. Bunları depoda bekletip daha sonra bu buzları, makinelerde keserek sanatçılarımızın projelerine göre biçimlendirdik. Üst üste ütü yardımı ile yapıştırıldı. Büyük bloklar oluşturuldu ve bunlar daha sonra testere ve aletlerle yontuldu. Buz yapımında kullanılan su arıtılmış, özel. O su buzun şeffaf olmasını sağlıyor. Müzedeki buzun etkisini açılışta, yapay ışıklarla da destekleyeceğiz. Kompozisyonlarla o gün yaşanan ülkemizin emperyalist güçler tarafından kuşatılma planındaki kahramanlarımız, halkımız, askerlerimiz ele alındı. Onlara gönderme yapan çalışmalar var. Tankın önünde duran halk, Ömer Halisdemir, meclis binamız var, Türk bayrağımız, halkımızın direnişini gösteren örnekler var" diye konuştu.

Atatürk Üniversitesi Heykel Bölümü doktora öğrencisi Esra Taşar, 15 Temmuz'u anma adına düzenlenen etkinlikler yer aldığını belirterek, "Türkiye'de bir ilk olan Atabuz Müzemiz yaptığımız çalışmalarla gözler önünde olacak. Ben yaptığım çalışmada, 3 nesli göze önünde bulundurarak çalıştım. Geçmişimiz, şimdiki zaman ve gelecek nesillere, biz bu bilinci her zaman aktarmalıyız. Bu bilinçle yaşamalıyız. Bu şekilde 3 bir figür ortaya çıkmış oldu. Yaz ortasında eksi 5 derecelik ortamda çalışmak gurur verici. Biz bunları zevk alarak yaptık" dedi.

Bitlis Eren Üniversitesi Ahlat Meslek Yüksekokulu öğretim görevlisi Fuat Kaplan ise, "Ben de şehit olan Astsubay Ömer Halisdemir anısına onu betimleyen bir figür çalışması yapıyorum. Komutanımızın buzdan heykelini yaparken gurur duydum" diye konuştu.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-07-14 15:10:00



