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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

İHA

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Tarih boyunca altın harflerle nice destanlar yazmış olan bu millet, ihanete ve hıyanete 15 Temmuz'da da geçit vermemiştir" dedi.

Başkan Sekmen’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Tarih boyunca altın harflerle nice destanlar yazmış olan bu millet, ihanete ve hıyanete 15 Temmuz’da da geçit vermemiştir” dedi.
Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Başkan Sekmen, 15 Temmuz hain darbe girişimini Türk demokrasi tarihine çalınmış kara bir leke olarak tarif ettiği mesajında, “Şükür ki; bu hain girişim necip milletimizin feraseti ve cesaretiyle etkisiz kılınmış ve ülkemiz derin bir uçurumun kenarından döndürülmüştür. Bu yüzden 15 Temmuz sadece karanlık bir gecenin adı değildir. 15 Temmuz aynı zamanda milli iradeye pranga vurmak isteyen üniforma hırsızlarına, kiralık beyinlere ve hepsinden önemlisi, bu güruhun arkasındaki vatan haini alçak FETÖ iblisi ve karanlık tüm güçlere verilmiş bir dersin de adıdır” ifadelerini kullandı.
Başkan Sekmen: “Başaramayacaklar”
Hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz’un üzerinden tam 4 yıl geçtiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Üzerinden değil 4 yıl, 40 yıl geçse bile unutmayacağımız ve unutturmayacağımız bir hakikat var, o da; emperyalist güçlerin sürekli tetikte olduğu ve Türk milletini tarih sahnesinden silmekten başka bir arzularının olmadığıdır. Kaldı ki, yakın tarihimiz bunun sayısız örnekleriyle doludur. 27 Mayıs ve 12 Eylül ne ise, 15 Temmuz da bizim için odur. 28 Şubat muhtırası ve 1725 Aralık yargı darbe girişimi gibi, 15 Temmuz da, aynı ihanet sarmaşığının bir başka kolu ve bir başka versiyonudur. Dolayısıyla hepsinin ortak bir hedefi var; o da Türkiye’nin bekasını, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, milletin birlik ve beraberliğini baltalamak ve de parçalamaktır. Ama ne yaparlarsa yapsınlar; hangi senaryoyu yazıp, hangi oyunu oynarlarsa oynasınlar, bunu başaramayacaklar. Hain emellerini diledikleri kadar kurgulasın, ihanet planlarının üzerinde istedikleri kadar kuluçkaya yatsın ve önlerine kim gelirse kukla olarak kullansınlar, hiç önemli değil. Çünkü bu milletin sarsılmaz imanı, vatan ve bayrak aşkı karşısında yerle bir olup kalacaklar” ifadelerini kullandı.
“Yurdumuzu alçaklara çiğnetmedik”
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Demokrasi ve Milli Birlik Günü” mesajında 15 Temmuz için özel bir de parantez açtı. Başkan Sekmen, 15 Temmuz gecesinde aklını, fikrini ve zikrini şeytana kiralamış olanlarla vatanı için nefsinden ve nefesinden geçmiş olanların karşı karşıya geldiğini vurgulayarak, “Onlar, bu milletin topu ve tüfeğiyle, tankı ve uçağıyla yine bu milletin evlatlarının üzerine ölüm kusarak, ihanetten öte bir melanete imza attılar. Karanlık güçlerle işbirliği yaptılar, içerideki hainlerle hayâsızca bir akına kalkıştılar. Ama ne var ki, aziz milletimizin bu yurdu alçaklara asla ve de kat’a çiğnetmeyeceğini hesaba katmadılar. İşte biz o gecede canlar verdik, her bir karış toprağı kanla yoğrulmuş olan vatan için çetin bir imtihan verdik. Hamdolsun, hıyanetin ve ihanetçilerin defterini birkaç saat içerisinde dürdüğümüz gibi, kahramanlığın ve fedakârlığın kitabını da yeniden yazdık. İrademize, bağımsızlığımıza ve bölünmez bütünlüğümüze kast edenler için 15 Temmuz gecesini bir cehenneme, ülkemiz ve milletimiz için de bir demokrasi bayramına dönüştürdük. Dolayısıyla kimse ama hiç kimse aziz milletimizi bir daha vatanıyla, bayrağıyla, istiklali ve istikbaliyle sınamaya kalkmasın!” şeklinde konuştu.
“Mücadeleden asla geri durmayacağız”
Öte yandan 15 Temmuz gecesinde hain terör örgütü FETÖ’nün üniforma hırsızlarınca şehit edilen vatan evlatlarına rahmet niyazında da bulunan Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “O gece vatanı uğruna can vermeyi canına minnet sayarak şehit düşen tüm kardeşlerimize Allah'tan sonsuz rahmet, gazilerimize de, hayırlı, sağlıklı ve sıhhatli uzun ömürler diliyorum. Bir hususun altını daha özellikle çizmek gerekirse; FETÖ alçakları başta olmak üzere, onların içerideki ve dışarıdaki hain ve satılmış tüm destekçileriyle mücadelemizden bir an olsun geri durmayacağız. İşte bu duygu ve düşüncelerle kahramanlarımızı ve demokrasi şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla bir kez daha yad ediyorum. Ruhları şad, makamları cennet olsun.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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