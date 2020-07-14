Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz´e sızmak



Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA)RİZE ve Artvin´de yaşanan sel felaketi ile ilgili incelemelerde bulunduktan sonra helikopterle Erzurum´a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri listede aranan bir teröristi etkisiz hale getiren 2 teröristi de sağ olarak yakalayan güvenlik güçlerini ziyaret etti. PKK´lı teröristlerin amacının Karadeniz´e sızmak olduğunu söyleyen Bakan Soylu, "Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu´yu Jandarma Bölge Komutanlığı´na gelişinde Vali Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen karşıladı. Jandarma Bölge Komutanı bahçesindeki törende İl Jandarma Komutanı Albay Ali Gemalmaz, Şenkaya kırsalında 12 ve 13 Temmuz günleri gerçekleştirilen gri listede aranan 1 teröristin etkisiz hale getirildiği, 2 teröristin sağ olarak yakalandığı operasyonla ilgili bilgi verdi. Vali Okay Memiş´in operasyonla ilgili değerlendirmesinden sonra konuşan Bakan Soylu, başarılı operasyonlarından dolayı güvenlik güçlerini tebrik etti.

Operasyonu adım adım takip ettiğini belirten Bakan Soylu, "Hep duamız sizinle oldu. Bu önemliydi, bazen sayı olarak çok fazla etkisiz hale getirdiğimiz teröristler var ama bunların amacı Karadeniz Bölgesine sızmak ve orada o bölgenin huzurunu, sükununu alt üst edebilmek, halkımızı ve milletimizi endişeye sevk etmekti. Siz de ve biz de biliyoruz ki bir yıldır bu grubu takip ediyoruz ve bu grubun başındaki daha önce yani sizin ilk etkisiz hale getirdiğiniz terörist daha önce Karadeniz´i bilen, orada bulunmuş, oraya hangi yollarla sızılacağını iyi bilen ve Artvin dahil olmak üzere sızılabilecek bütün noktaları yine sizin arkadaşlarınızın teker teker alan kapatarak engellemeye çalışıyorlardı. Yine o grubun içerisinde bulunan birisi de o bölgeyi bilen kişilerden bir tanesiydi. Yani size direnemeyip teslim olanlardan bir tanesiydi. Onun için geçen yıl Karadeniz´de Eren Bülbül evladımızı ve yine sizin mesai arkadaşınız olan astsubayımızı şehit edenleri teker teker arkadaşlarımız etkisiz hale getirdiler ve oraları temizlediler. Şimdi oraya tekrar sızmaya çalışıyorlardı. Bunu siz engellediniz. Sizin bir tek tarifiniz var. Siz bizim ve bu milletin kahramanlarımızsınız" diye konuştu.

CUDİ´NİN GÖBEĞİNE 18 KULE İLE GİRDİK

Şu anda 620 timin üzerinde güvenlik gücünün Gabar, Cudi, Çemçe, Şenyayla, Kato Dağı, Kel Mehmet, Hakkari sınırlarında, sınır ötesinde bu milletin namusu için, bu milletin huzuruna, birliğine ve kardeşliğine gözünü dikenlere aman vermemek için büyük bir mücadele ortaya koyduklarını ifade eden Bakan Soylu, şunları söyledi:

"Bugün Cudi´de bu millet için kahramanca mücadele edenleriniz var. Cudi´nin göbeğine 18 kule ile girdik. Bugün bakan yardımcımız, Jandarma Genel Komutanımız, Jandarma Bölge Komutanımız orada Sefine denen alanda bugün operasyonun hangi şekilde yürüdüğünü milletimizle paylaştılar. Şunu ifade etmek istiyorum ki bu sizin ortaya koyduğunuz irade ve cesaretle oldu ve hepinizin huzurunda bu irademizi ve cesaretimizi kuvvetlendiren, ortaya koyduğu stratejiyle birlikte terörle mücadelede bize yeni bir boyut kazandıran sayın Cumhurbaşkanımızı şükranla anmak istiyorum. Hangi adımı atmışsak ve bu mücadelede neye ihtiyacımız olmuşsa bilmenizi istiyorum ki hep sizinle, bizimle, kahraman evlatlarımızla birlikte oldu. Bugün Cudi´de başlattığımız ve 15 Temmuzdaki en genç şehidimiz olan Halil İbrahim Yıldırım anısına 'Yıldırım-1 Cudi' operasyonu inşallah terör örgütüne sizin vurduğunuz gibi büyük bir darbeyi ortaya koyacaktır.

TERÖRİST SAYISINI 300´ÜN ALTINA DÜŞÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ

Bakan Soylu, yurt içinde 407 terörist kaldığını bu ayın sonuna kadar 400´ün altına düşüreceklerini belirterek, "İnanıyorum ki ağustos ve eylülde bunları 300´ün altına düşürmeyi hedefliyoruz ve bunu birlikte yapacağız. Bu millete musallat olan, bu milletin kardeşliğine, birliğine, gelişmesine, büyümesine ve evlatlarına yarına umutla bakmasına musallat olanlara bu topraklarda bir daha, bu topraklara vermiş oldukları maliyeti verme fırsatı sunmayacağız. Bunu beraber sağlayacağız. Bu milletin 780 bin kilometre karesinde bizim evlatlarımız sizin ortaya koyduğunuz irade ve fedakarlıkla okullarını okuyacaklar doktor ve mühendis olacaklar. Bu memlekete iyi evlatlar yetiştirecekler. Bunu sağlayacak olanlar sizlersiniz. Allah sizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. O kadar büyük ve güzel işler yapıyorsunuz ki zannetmeyin ki sadece PKK terörizmiyle ve teröristiyle mücadele ediyorsunuz, hayır onun arkasındaki büyük güçlere ders veriyorsunuz. Türk polisinin ve jandarmasının bu ülkeye pusu kuranlara karşı neler yapabileceğini gösteriyor" diye konuştu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Palandöken Kayak Merkezi´nde Vilayetler Evi´ne ait V Otels´de bir süre dinlendikten sonra Ankara´ya gitmek üzere havalimanına geçti.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN

2020-07-14 22:16:58



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.