Erzurum’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Erzurum İl Müftülüğü tarafından 15 Temmuz şehitleri için Kur’anı Kerim tilaveti ile okutulan hatimlerin duası yapıldı. Ardından 15 Temmuz Şehitlerinin mezarları ziyaret edildi.

15 Temmuz darbe girişiminin 4. yıl dönümünde Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Atatürk Üniversitesi Rektörü Ömer Çomaklı, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, protokol üyeleri, kurum amirleri Asri Mezarlıkta Kuran tilaveti okunduktan sonra 15 Temmuz Şehitlerinin mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Protokol, şehit ailelerini ziyaret etmek üzere şehitlikten ayrıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.