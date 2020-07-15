Oltu’da şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktılar

Erzurum’un Oltu ilçesinde 15 Temmuz Şehitleri anma programı kapsamında Oltu Aslan Paşa Şehitliği ziyaret edildi.
Kuranı Kerim tilaveti ve duaların ardından şehit mezarlarına karanfil bırakıldı. Törene Oltu Kaymakamı Şenol Turan, Oltu Garnizon Komutanı Piyade Binbaşı Lütfü Sürücü, Oltu Belediye Başkan vekili Temel Demir, Oltu İlçe Emniyet Müdürü Bülent Yiğit, İlçe Jandarma Komutanı Ethem Gökbuğa, AK Parti İlçe Başkanı Eftal Gülcü, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Sema Mevlütoğlu, Medya Başkanı Türkan Şahin'in yanı sıra kurum ve kuruluş amir ve temsilcileri katıldı.
Protokol, şehit alilerini ziyaret etmek için şehitlikten ayrıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.