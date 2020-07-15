Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Özgüney: “Özel güvenlikçilerin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz”

Tüm GüvenSen Erzurum İl Başkanı Tuba Özgüney, özel güvenlik görevlilerinin çalışma hayatlarında yaşadıkları mağduriyetler nedeniyle aile ve sosyal yaşamlarında bir takım sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını özelliklede görevlendirme ile görev yapanların iki kira ödemek zorunda kaldığını söyledi.

Başta Göç İdareleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlar olmak üzere çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında olsun gerekse özel sektörde özel güvenlik görevlisi olarak uzun yıllardır çalışan özel güvenlik görevlilerinin mağduriyetleri günden güne artıyor. Bugüne kadar yapılar görüşmelerde sorunların tam olarak çözüme kavuşturamamanın sıkıntısını yaşadıklarını belirten Tüm GüvenSen Erzurum İl Başkan Yardımcısı ve Genel Başkan Danışmanı Tuba Özgüney, özellikle uzun süreli çalışma sisteminin özel güvenlik personelinin ruhsal sağlığını bozduğunu belirtti. Genel olarak 12 saatlik mesai ile çalışan özel güvenlik personellerinin ailelerine ve sosyal yaşamlarına zaman ayıramaması sonucunda ilerleyen süreçlerde ruhsal sıkıntılara girdiğini bu durumunda aile yaşantısına etki ettiği söyledi.

Özgüney, Genel Başkan Hakan Budak ve sendika yöneticilerinin sık sık Türkiye genelinde görev yapan özel güvenlikçilerin sıkıntılarını tespit etmek ve sendika şube ve temsilciliklerin çalışmalarını yerinde görmek amacıyla gezi düzenlediklerini açıkladı. Bu gezilerde gördükleri en büyük sorunun ise Göç İdareleri Genel Müdürlüğü bünyesinde görev yapan özel güvenlik görevlilerinin yaşadıkları problemler olduğunu ifade eden Özgüney, “Yaptığımız bu gezilerde üyelerimizin sıkıntılarını yerinde dinleyip, tespit ederek çözüm yolları arıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız gezilerde gördük ki en büyük sorun Göç İdarelerinde görev yapan özel güvenlikçi arkadaşlarımızın durumları. Bu arkadaşlarımıza pandemi süresince yeterli kişisel korunma sağlanmadığını gördük. Elbisesinden, maskesine, eldivenine kadar bir sıkıntı. Asgari ücretle çalışan bu arkadaşlarımız görevlendirme ile başka illerde görev yapıyorlar. Böyle olunca da pandemi nedeniyle evini ailesini yeni görev yerine götüremeyen veya gittiği ilde ne kadar kaç ay kalacağı net belli olmayan arkadaşlarımız kendilerine bir ev tutuyorlar. Göç İdarelerinde görev yapan arkadaşlarımızın yüzde 80’ine yakını evli. Ailelerini de götüremedikleri için iki ev kirası ödemek zorunda kalıyorlar. Bir asgari ücretle iki kira ödemek zorunda kalan arkadaşlarımız ailelerini nasıl geçindirecekler. Ayrıca görevlendirme ücretlerinin ödenmesinde de sıkıntılar yaşıyorlar. Bu görevlendirmelerin durdurulması ve ödenmesi gereken görevlendirme ücretlerinin bir an önce ödenmesini ve mevcut mağduriyetlerin giderilmesini bekliyoruz” diye konuştu.

Özgüney, özel güvenlikçilerin ve sendika şubeleri ile temsilciliklerin sıkıntılarını yerinde tespit etme gezilerinin bundan sonrada rutin olarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

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