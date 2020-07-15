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Türkiye’nin tek buz müzesinde görkemli “15 Temmuz” sergisi göz kamaştırıyor 15 Temmuz'u buzla anlattılar

İHA

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan Türkiye'nin ilk buz müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Müzedeki ilk sergi ise 15 Temmuz'u anlatan "MaanIce" sergisi oldu.

Türkiye’nin tek buz müzesinde görkemli “15 Temmuz” sergisi göz kamaştırıyor 15 Temmuz'u buzla anlattılar

Erzurum Atatürk Üniversitesi bünyesinde bulunan Türkiye’nin ilk buz müzesi kapılarını ziyaretçilerine açtı. Müzedeki ilk sergi ise 15 Temmuz'u anlatan “MaanIce” sergisi oldu.
Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın girişimleri, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) desteğiyle yapımına başlanan ve 18 aylık çalışma sonrası açılışı yapılan Ata Buz Müzesi, Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğini taşıyor.
Moskova, Bristol, New York, Jeju Adası ve Harbin gibi birçok dünya kentinde bulunan buz müzelerinin, Türkiye’deki tek temsilcisi olan ve bu anlamda öncü bir kimlik edinen Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Ata Buz Müzesinde, eksi 5 derece sıcaklığıyla 12 ay boyunca buzdan heykeller yapılabilecek ve sergilenecek. Müze içerisinde ayrıca 8 adet buz üretim makinesi, 16 adet buz kalıp makinesi, 400 m2’lik sergi alanı ve ziyaretçilerin sosyalleşebileceği ve çay molası verebilecekleri bir yaşam alanı da bulunuyor.
Açılış yapılan müzede ilk olarak 15 Temmuzu anlatan MaanIce” sergisi yapıldı. Sergide 15 Temmuz’un önemli isimlerinden olan şehit Ömer Halisdemir, Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Özel Harekat Dairesinin bombalanması, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, tankın önüne yatan vatandaş gibi direniş sembollerinin buzdan yapılan modelleri de yer alıyor.
Müzenin açılışını ise Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ve Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı kurdele keserek yaptı.
Açılışta konuşan Rektör Çomaklı, Ata Buz müzesinin kapılarını böyle önemli bir günde açtıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Buzu sanata, suyu kalıcı bir esere çeviren, sanatın yanı sıra ekonominin, turizmin ve yeni nesil üniversite yaklaşımının bir göstergesi olan Ata Buz Müzesi herkese hayırlı olsun. Güzel Sanatlar Fakültesi Heykel Bölümü tarafından 15 Temmuz günü yaşanan darbe girişiminde verdiğimiz şehitleri hatırlamak, gösterilen direnci, birlikteliği ve iradeyi belleklerde taze tutmak için organize edilen “Maan Ice” isimli heykel sergimiz müzemizin açılış günü için özellikle seçildi. Türkiye’nin tek buz müzesi olma özelliğine sahip olan ve Atatürk Üniversitesi kampüsü içinde açılan Ata Buz Müzesi ile özellikle 15 Temmuz gibi hepimizin belleklerinde tam olarak donmuş kalmış olan bu vahim tarihin hatırasını hep canlı tutmak ve yaşananlardan ders çıkartarak vatanın bölünmez bütünlüğünün önemini, düşmanın pusuda oluşunu, birlik ve beraberliğin bize verdiği gücü her zaman hatırlayabilmek ve bunu gelecek nesillere o günkü canlılığı ile aktarabilmek için müzemizi bu tarihte açmayı uygun gördük” dedi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, “Tarihi günlerden birini bu yıl 4.kez anıyoruz. Ülkemiz çok vahim bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldı. Cumhurbaşkanımızın sokağa çıkın çağrısı üzerine vatandaşlarımız dışarı çıkıp bu duruma dur demiştir. Bugün bunun anısına burada üniversitemiz bir buz müzesi açıyor. Üniversitelerimiz değişimin ve dönüşümün olduğu yerdir. Hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah burası bir çok sanata öncülük yapar” şeklinde konuştu.
Vali Okay Memiş de Erzurum’a buz müzesinin yakıştığını belirterek, “Burayı yapan projelendiren herkesi tebrik ediyorum. Bu zamana kadar üniversitemizle hep gurur duydum. Her alanda olduğu gibi sanatsal alanda da çok öncü bir üniversite burası. Erzurum’a buz müzesi yakışır zaten Temmuz soğuklarını atlatırsak daha güzel olacak. Açılışın 15 Temmuz’a denk gelmesi daha anlamlı oldu” açıklamalarında bulundu.
Açılış konuşmalarının ardından protokol üyeleri Ata Buz müzesindeki 15 Temmuz'u anlatan “MaanIce” sergisini gezdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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