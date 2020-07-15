Erzurum 15 Temmuz'da tek yürek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum 15 Temmuz'da tek yürek

İHA

Erzurum 15 Temmuz'da tek yürek

Erzurum’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla binlerce vatandaş ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbetini tutuyor. Nöbette sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat ediliyor.
15 Temmuz 2016’daki hain darbe girişiminin 4’üncü yıl dönümünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri Erzurum’da Cumhuriyet Caddesi’nde devam ediyor. Vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ile geldikleri alanda dev ekranlarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ulusa sesleniş konuşmasını izledi. Cumhuriyet Caddesi’ndeki vatandaşlara güvenlik güçleri korona virüs tedbirleri kapsamında sık sık maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması için uyarılarda bulundu.
Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar, Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ve MHP İl Başkanı Naim Karataş meydana inerek vatandaşlarla birlikte demokrasi nöbeti tuttu.
Nöbet alanında konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bugün, milli ruh ve coşkunun adeta devleştiği, necip milletimizin hainlere karşı birbirine kenetlendiği, zilletin esiri olanlarının milletin evlatları tarafından derdest edilip etkisiz hale getirildiği günün yıldönümü. O gün aynen bugün olduğu gibi bu meydanı sizler hiçbir talimat almadan, hiçbir anons yapılmadan burayı doldurdunuz. Devletimizin ve aziz milletimizin yanında olduğunu gösterdiniz” diye konuştu.
FETÖ terör örgütünün manevi, dini değerleri kullanarak darbe girişiminde bulunduğunu kaydeden Erzurum Valisi Okay Memiş de, “Bundan 4 yıl önce bu ülke bir ihanetle karşı karşıya kaldı. Bir devletin, bir ülkenin düşmanı dışardan olursa çok şaşırmazsınız ve ona göre de tedbirlisinizdir. Ama ihanet içeride olursa biraz şaşırırsınız ve canınızı biraz daha fazla yakar. Maalesef biz 15 Temmuz 2016’da böyle bir ihanetle karşı karşıya kaldık. Bizim manevi, dini değerlerimizi istismar eden, bunları kullanan terör örgütüyle bu ülke maalesef karşı karşıya kaldı. Kahraman Türk ordusuna sızmış hain kişiler, bu milletin üzerine ateş etme gafletini gösterdi. Cumhurbaşkanımıza yönelik bir darbeydi aynı zamanda kahraman Türk ordusuna yapılmış bir darbeydi. Eğer başarılı olsalardı büyük ihtimalle bu ülkenin anahtarını da başka ülkede ki kökenlere vereceklerdi. Ama şükürler olsun bu senaryoya Cumhurbaşkanımızın talimatıyla kahraman milletimiz izin vermedi” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından nöbet, Mehter Takımının gösterileriyle devam etti. Vatandaşların 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde Erzurum’da tuttuğu demokrasi nöbeti kent genelinde okunacak selayla son bulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği’nden Rektör Çomaklı’ya ziyaret
YEREL HABERLER Müstakil ve Sanayici İş Adamları Derneği’nden Rektör ...
15 Temmuz'un üşüten sergisi
YEREL HABERLER 15 Temmuz'un üşüten sergisi
Türkiye’nin tek buz müzesinde görkemli “15 Temmuz” sergisi göz kamaştırıyor 15 Temmuz'u buzla anlattılar
YEREL HABERLER Türkiye’nin tek buz müzesinde görkemli “15 Temmuz” ...
15 Temmuz’da şehit aileleri unutulmadı
YEREL HABERLER 15 Temmuz’da şehit aileleri unutulmadı
15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehidi Oğuzhan Yaşar mezarı başında anıldı
Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Özgüney: “Özel güvenlikçilerin sorunlarını yerinde tespit ediyoruz”
YEREL HABERLER Tüm Güven-Sen Erzurum İl Başkanı Özgüney: “Özel ...
Oltu’da şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktılar
YEREL HABERLER Oltu’da şehitliği ziyaret ederek karanfil bıraktılar
Erzurum’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da 15 Temmuz şehitleri mezarı başında anıldı
Şehitler için 150 metre uzunluğundaki bayrakla zirveye tırmandılar
YEREL HABERLER Şehitler için 150 metre uzunluğundaki bayrakla ...
Palandöken'in zirvesinde 15 Temmuz şehitlerini andılar
YEREL HABERLER Palandöken'in zirvesinde 15 Temmuz şehitlerini ...
Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer: “Vatan bizim kutsalımızdır”
YEREL HABERLER Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer: “Vatan bizim ...
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den terörle mücadele kararlılığına övgü Aydemir: “Azerbaycan’ın yanındayız”
YEREL HABERLER AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir’den terörle ...
Milletvekili Aydemir: “Milli İrade ufku değişmez istikametimiz”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Milli İrade ufku değişmez ...
Tarihi Çifte Minareli Medrese'de "15 Temmuz" fotoğraf sergisi açıldı
YEREL HABERLER Tarihi Çifte Minareli Medrese'de "15 Temmuz" fotoğraf ...
ETÜ’de 15 Temmuz sergisi açıldı
YEREL HABERLER ETÜ’de 15 Temmuz sergisi açıldı
15 Temmuz Şehidi Yaşar’ın babası, operasyona katılan askerlere kurban kesti
YEREL HABERLER 15 Temmuz Şehidi Yaşar’ın babası, operasyona katılan ...
Tekman - Erzurum Palandöken yolunu heyelan vurdu
YEREL HABERLER Tekman - Erzurum Palandöken yolunu heyelan vurdu
Şehit babası, 3 teröristi etkisiz hale getiren asker ve polis için kurban kesti
YEREL HABERLER Şehit babası, 3 teröristi etkisiz hale getiren asker ...
"Vatan olmadan yuva olmaz dediler", en mutlu günlerini yarıda kesip meydana koştular Düğün davetiyelerine “ Bir Başka Düğün” yazdırdılar, o gece darbe girişimi oldu
YEREL HABERLER "Vatan olmadan yuva olmaz dediler", en mutlu ...
Elektrik akımına kapılan Ebubekir'in ayak tabanları patladı
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan Ebubekir'in ayak tabanları ...
Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz´e sızmak
YEREL HABERLER Bakan Soylu: Teröristlerin amacı Karadeniz´e sızmak
Bakan Soylu: “Ağustos ve Eylül’de terörist sayısını 300’ün altına düşürmeyi hedefliyoruz”
YEREL HABERLER Bakan Soylu: “Ağustos ve Eylül’de terörist sayısını ...
Büyükşehir, grup yollarında da iddialı
YEREL HABERLER Büyükşehir, grup yollarında da iddialı
Başkan Sekmen’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı
YEREL HABERLER Başkan Sekmen’den Demokrasi ve Milli Birlik Günü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X