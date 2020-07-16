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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ilıca’da köklü dönüşüm Başkan Orhan: “Aziziye yatırımların en iyisini hak ediyor”

İHA

Aziziye Belediyesi yaz aylarıyla birlikte Ilıca Mahallesi'nde başlattığı dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan sosyal konutlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi yatırımları ve Aziziye Belediyesinin hizmet yatırımları göz doldurmaya devam ediyor.

Ilıca’da köklü dönüşüm Başkan Orhan: “Aziziye yatırımların en iyisini hak ediyor”

Aziziye Belediyesi yaz aylarıyla birlikte Ilıca Mahallesi’nde başlattığı dönüşüm çalışmalarını devam ettiriyor. Kentsel dönüşüm çalışmaları ile birlikte Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından yaptırılan sosyal konutlar, Erzurum Büyükşehir Belediyesi yatırımları ve Aziziye Belediyesinin hizmet yatırımları göz doldurmaya devam ediyor.
Ilıca Merkezde bulunan Termal İşletmesinin etrafında yaptırılan meydan çalışmaları, otopark ve yeşil alanların yapımı büyük ölçüde tamamlandı. Hemen her gün bizzat yapılan hizmetleri yerinde inceleyen Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Erzurum’un en eski yerleşim yerlerinden biri olan Ilıca’da dönüşüm çalışmalarının zorlu fakat istenilen düzeye geldiğine işaret etti. Başkan Orhan, bundan sonraki süreçte Ilıca için yeni projelerin geleceği müjdesini verdi. Kentsel dönüşüm çalışmalarında AK Parti hükümetlerinin Ilıca için talep edilen sosyal konut çalışmalarında her zaman alaka gösterdiklerini hatırlatan Başkan Orhan, Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nin de bu yıl içerisinde Ilıca için yeni projeleri devreye soktuğunu dile getirdi.
Ilıca’nın yapılan hizmetler noktasında hep ayrı bir önemi hak ettiğini anlatan Başkan Orhan, “Ilıcamız bizim göz bebeğimiz. Buraya yapılan yatırımlarda ayrı bir hassasiyet gözetiyoruz. Sosyal konut üretiminde Türkiye’de en ayrıcalıklı mahallelerden birisi. Yeni sosyal konutlarında temelleri yakın zaman içerisinde atılmış olacak. Büyükşehir Belediyemiz öncülüğünde kentsel dönüşüm gerekçesiyle yıkımı gerçekleştirilen alanları değerlendirmek istedik. Yeşil alanlar, otoparklar ve meydan çalışmamız süratle devam ediyor. Bu yılsonuna kadar da bu çalışmaları bitirmiş olacağız. Yeni sosyal konutların teslimi sonrasında da Ilıca’nın nüfusunda da büyük değişim olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.
“Termal yatırım çağrısı”
Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, belediye olarak butik otel tarzında hizmet veren Termal Otel ve kaplıcalarının yenilenmesi konusunda da sürekli çalıştıklarını hatırlattı. Aziziye’nin termal yatırım yönünden büyük potansiyeller barındırdığını dile getiren Başkan Orhan, yatırımcı iş adamlarına Termal Yatırım çağrısında bulundu. Aziziye’nin kaplıca suyu bakımından zengin bir alana sahip olduğunu belirten Başkan Orhan, “Yatırımcı iş adamlarımızın belki de tahmin edemeyecekleri düzeyde bir şifalı kaynaklarımız var. Yakın zamanda büyük bir kaplıca yatırımın temelleri atılacak. Kış turizmiyle entegreli bir termal yatırım yılın en az on ayı turizmcilere hitap edebilir. Gün gelecek yatırım yapmakta geç kaldıklarını dahi düşüneceklerdir. Zira termal potansiyellerimizin çok yakın bir zamanda keşfedileceğini biliyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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