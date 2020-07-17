Erzurum’da sel hayatı felç etti: 1 okul ve 1 ev sular altında kaldı

Erzurum’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış sele dönüştü, Uzundere ilçesindeki 1 ev ve 1 okul sular altında kaldı.

Dün öğlen saatlerinde başlayan sağanak yağış gece 22.00 sıralarında Uzundere ilçesi Ulubağ Mahallesi'nde sele dönüştü. Mahalle içerisindeki dere yağış sonrası taşarak 1 evi ve 1 okulu kullanılamaz hale getirdi.

Selin vurduğu mahallede Uzundere Belediyesine bağlı iş makineleri sabahın erken saatlerine kadar temizleme çalışmaları yaptı. Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak da mahalleye giderek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Aktoprak, taşan dere üzerinde çalışmalara yapacaklarını ve bu sorunu çözeceklerini ifade ederek, “Belediye olarak burada sıkı çalışmalar yapıyoruz. 1 evi ve 1 okulu su basmış durumda. Valiliğimiz ve Büyükşehir Belediyemizin de destekleriyle buradaki dereye önlem alacağız ve mahalle halkının sağanak yağışlarda bu derdine çözüm bulacağız” dedi.

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