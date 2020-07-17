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ERİHDER’den ‘İstanbul Sözleşmesi’ hakkında açıklama

İHA

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) yetkilileri, İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

ERİHDER’den ‘İstanbul Sözleşmesi’ hakkında açıklama

Erzurum İbrahim Hakkı Hazretleri Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği (ERİHDER) yetkilileri, İstanbul Sözleşmesi hakkında açıklamalarda bulundu.
İstanbul Sözleşmesi'ndeki bazı ifadelerin eş cinselliği çağrıştırması nedeniyle bahse konu sözleşmenin iptalini isteyen ERİHDER Başkanı Nuri Toparlak, “11 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzaya açılan ve 2014 yılında yürürlüğe girmiş olan İstanbul Sözleşmesindeki bazı ifadelerin eş cinselliği çağrıştırması; eşitlik ibaresi adı altında 'Cinsiyet Eşitliğinin' teşvik edilmesi nedeni ile ve bu ifadelerinde Türk aile yapısına, ahlaki değerlerine aykırı ifadeler olması ve uzun vadede bu sözleşmenin aile kurumunu kökünden sarsarak ahlaki ve kültürel çöküntülere neden olacağından İstanbul Sözleşmesinin iptalini talep ediyoruz” dedi.

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