Erzurum'da 'Süper' kutlama

Turgay İPEK Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Erzurumspor, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi kutladı. Havai fişek gösterileri yapan Dadaşlar, büyük sevinç yaşadı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1'inci Lig'in son haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda ağırladığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcu ve yöneticiler ilk kutlamayı stadyumda yaptı. Ardından üstü açık otobüse binen BB Erzurumspor kafilesi, meşale yakarak coşkuyu sürdürdü. Sissoko ve Rashad Muhamed şampiyonluk şarkıları söylerken, mavi-beyazlı yöneticiler de onlara katıldı.
MEYDAN DOLDU TAŞTI
Zorlu maçı Büyükşehir Belediyesi'nin Havuzbaşı Kent Meydanı'na kurduğu dev ekranda izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Havai fişek ve meşelalerle Süper Lig'e yükselmeyi kutlayan Dadaşlar, araç konvoylarıyla kent merrkezinde tur attı. Ellerinde mavi-beyaz bayrak ve flamalar taşıyan taraftarlar, "Şampiyon Dadaş" tezahüratları attı. Kent meydanında yerel sanatçıların katıldığı kutlamayı yüzlerce Erzurumlu izledi. Program sunucusunun maske ve mesafe uyarısı yaptığı kutlamada Dadaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenmeyi sürdürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Maç sonunda futbolcuların üstü açık otobüse binmeleri
Futbolcuların meşale yakmaları
Otobüste eğlenen futbolcu ve yöneticiler
Otobüsteki futbolcu ve yöneticilerin sevinmeleri
Şehir merkezindeki kutlamalar
Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar
Havai fişek atılması
Kutlamalardan görüntü
Kent meydanındaki kutlamalardan görüntü
Kutlamaları izleyen taraftarlar
Kutlamaların drone görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-07-18 22:17:30
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