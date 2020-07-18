Erzurum'da 'Süper' kutlama



Turgay İPEK Salih TEKİN / ERZURUM, (DHA) Erzurumspor, bir sezon aradan sonra Süper Lig'e yükselmeyi kutladı. Havai fişek gösterileri yapan Dadaşlar, büyük sevinç yaşadı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, TFF 1'inci Lig'in son haftasında Kazım Karabekir Stadı'nda ağırladığı Cesar Grup Ümraniyespor'u 4-1 mağlup ederek Süper Lig'e yükseldi. Maçın bitiş düdüğünün ardından futbolcu ve yöneticiler ilk kutlamayı stadyumda yaptı. Ardından üstü açık otobüse binen BB Erzurumspor kafilesi, meşale yakarak coşkuyu sürdürdü. Sissoko ve Rashad Muhamed şampiyonluk şarkıları söylerken, mavi-beyazlı yöneticiler de onlara katıldı.

MEYDAN DOLDU TAŞTI

Zorlu maçı Büyükşehir Belediyesi'nin Havuzbaşı Kent Meydanı'na kurduğu dev ekranda izleyen taraftarlar, bitiş düdüğüyle birlikte büyük sevinç yaşadı. Havai fişek ve meşelalerle Süper Lig'e yükselmeyi kutlayan Dadaşlar, araç konvoylarıyla kent merrkezinde tur attı. Ellerinde mavi-beyaz bayrak ve flamalar taşıyan taraftarlar, "Şampiyon Dadaş" tezahüratları attı. Kent meydanında yerel sanatçıların katıldığı kutlamayı yüzlerce Erzurumlu izledi. Program sunucusunun maske ve mesafe uyarısı yaptığı kutlamada Dadaşlar, gecenin ilerleyen saatlerine kadar eğlenmeyi sürdürdü. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Maç sonunda futbolcuların üstü açık otobüse binmeleri

Futbolcuların meşale yakmaları

Otobüste eğlenen futbolcu ve yöneticiler

Otobüsteki futbolcu ve yöneticilerin sevinmeleri

Şehir merkezindeki kutlamalar

Araçlarla konvoy oluşturan taraftarlar

Havai fişek atılması

Kutlamalardan görüntü

Kent meydanındaki kutlamalardan görüntü

Kutlamaları izleyen taraftarlar

Kutlamaların drone görüntüleriDHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK

2020-07-18 22:17:30



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