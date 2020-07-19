Sezonun en az gol yiyen takımı BB Erzurumspor oldu

TFF 1. Lig'de sezonu ikinci sırada tamamlayarak Süper Lig’e yükselen BB Erzurumspor ligin en az gol yiyen takımı oldu.

TFF 1. Lig’in 34. hafta müsabakasında Ümraniyespor’u sahasında 41 mağlup eden BB Erzurumspor 62 puanla şampiyon Hatayspor’un ardından Süper Lig’e direkt yükselen ikinci takım oldu.



En az gol yiyen takım

1 yıl aranın ardından büyük bir başarı göstererek Süper Lig’e çıkan Dadaşlar'ın bu başarısı yaptığı iyi savunmadan geçiyor. 34 hafta sonunda kalesinde sadece 26 gol gören Erzurum ekibi bu istatistikle TFF 1. Lig’de sezonun en iyi takımı oldu. En az gol yiyen mavibeyazlı ekibi ise 28 gol yiyen Keçiörengücü ve Hatayspor takip etti.

Dadaşlar yediği 26 golün 14’ünü kendi sahasında 12’sini ise deplasmanda oynadığı maçlarda kalesinde gördü.

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