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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

İHA

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'e yükseldi. Sezonun son karşılaşmasına Kazım Karabekir Stadyumu'nda Ümraniyespor'la çıkan mavi beyazlı ekip, sadece maçı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Süper Lig biletini de kestirmiş oldu. Ümraniyespor'u 41'lik skorla deviren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig'e çıkmaya hak kazanırken, mavi beyazlı kulübün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayanlar arasındaydı. Karşılaşmayı başından sonuna kadar takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hakemin son...

Başkan Sekmen: “Şükürler olsun yeniden Süper Lig’deyiz”

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, bir yıl aradan sonra yeniden Süper Lig’e yükseldi. Sezonun son karşılaşmasına Kazım Karabekir Stadyumu’nda Ümraniyespor’la çıkan mavi beyazlı ekip, sadece maçı kazanmakla kalmadı, aynı zamanda Süper Lig biletini de kestirmiş oldu. Ümraniyespor’u 41’lik skorla deviren Büyükşehir Belediye Erzurumspor, ikinci kez Süper Lig’e çıkmaya hak kazanırken, mavi beyazlı kulübün Onursal Başkanı Mehmet Sekmen de, şampiyonluk coşkusunu doyasıya yaşayanlar arasındaydı. Karşılaşmayı başından sonuna kadar takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, hakemin son düdüğüyle birlikte soluğu yeşil sahada aldı. Futbolcular ve teknik heyetle teker teker kucaklaşan Sekmen, elindeki Erzurumspor bayrağıyla stadyumda hem tur attı, hem de mavi beyazlı ekiple beraber protokolü selamladı.
Başkan Sekmen, sürpriz üstüne sürpriz yaptı
Erzurum’a şampiyonluk coşkusu yaşatan B.B. Erzurumspor için Başkan Sekmen’in sürprizleri üst üste geldi. Pandemi tedbirleri dolayısıyla maçı stadyumda izleyemeyen taraftarlar için Havuzbaşı Kent Meydanı’nda dev bir ekran kurulmasını sağlayan Sekmen, bir gecede hazırlattığı şampiyonluk otobüsüyle de takdir topladı. Büyükşehir Belediyesi’ne ait şantiyede bir gecede yapılan üstü açık otobüs, şampiyonluk sevincini yaşayan futbolcuları Kazım Karabekir Stadyumu’ndan alarak şehir merkezine yönelirken, Başkan Sekmen, şampiyonluk turuna çıkan futbolcuları yine yalnız bırakmadı. Binlerce araçtan oluşan konvoy eşliğinde şehir merkezine ulaşan otobüs, Cumhuriyet Caddesi’nde adeta insan seline dönüşen coşkulu bir kalabalık tarafından karşılandı. Kulüp Başkanı Hüseyin Üneş’ten, Teknik Direktör Mehmet Özdilek’e, futbolculardan teknik heyet ve yöneticilere varıncaya kadar herkesin bir arada taraftarları selamladığı otobüste, Başkan Sekmen’e gösterilen ilgi de büyük oldu.
Başkan Sekmen, zafer turuna katıldı
“En büyük başkan, bizim başkan” sloganları arasında mavi beyazlı ekiple birlikte şehir turu atan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, tesislere kadar eşlik ettiği futbolcuları ve teknik heyeti teker teker kutlarken, mavi beyazlı taraftarlara da hayırlı olsun mesajları gönderdi. Başkan Sekmen, akşam saatleri olmasına rağmen şehir merkezini ışıl ışıl bir hale getiren Erzurumspor taraftarlarının bu coşkuyu fazlasıyla hak ettiğini dile getirerek, “Biz, Erzurum’a bugüne kadar hangi sözü verdiysek, yerine getirdik. Erzurumspor’un Süper Lig’e yeniden yükseleceğinin sözünü de vermiştik, hamdolsun bu sözümüzü de tutmuş olduk. Erzurum’a, Erzurumspor’umuza, fedakar taraftarlarımıza ve Türk futboluna hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
“Tertemiz mücadelemiz devam edecek”
Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un olağanüstü bir performans sergileyerek 5 yıla tam 4 şampiyonluk kupası sığdırdığını vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, “Bugünlere hep mücadeleyle geldik; kaldırdığımız her şampiyonluk kupasına alın terimizi, üstün çabamızı, inancımızı ve samimiyetimizi doldurduk. Geçtiğimiz yıl çeşitli nedenlerle düştüğümüz Süper Lig’e bugün yeniden yükseldik, Erzurum’un, Erzurumspor’un adını Türk futbol gündemine yeniden oturttuk. Allah’ın izniyle bu mecrada artık kalıcı olacağız, tertemiz mücadelemize bundan böyle Süper Lig’de devam edeceğiz. Biz hak ettiğimiz yerdeyiz, çünkü bu şehrin ruhunda şampiyonluk hep oldu, olmaya da devam edecek” diye konuştu.
Öte yandan B.B. Erzurumspor’un Süper Lig’e yükselmesi, Türkiye gündemine de oturdu. Karşılaşmadan önce Twitter’deki Trend Topic (TT) sıralamasında zirveye oturan Erzurumspor, maçtan sonra da günün konusu oldu. Ana haber bültenleri, Erzurum’daki şampiyonluk coşkusuna geniş biçimde yer verirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla hem Erzurumspor’u tebrik etti, hem de taraftarlara sosyal mesafe uyarısında bulundu. Daha birçok bakandan milletvekiline, federasyon başkanlarından süper lig ekiplerine varıncaya kadar tebrik ve kutlama mesajlarının adeta yağmur gibi yağdığı Erzurumspor’a, sınırlar ötesinden de destek geldi. Real Madrid’de top koşturan dünyaca ünlü futbolcu Karim Benzema, Süper Lig’e yükselen Erzurumspor için Instagram hesabından kutlama mesajı paylaşırken, şampiyonluk coşkusunu dünya fenomeni olan Acun Ilıcalı ile Nusret Gökçe de paylaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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