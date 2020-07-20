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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Et ambarı Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı

DHA

'Et ambarı Erzurum'dan batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı


Hümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)TÜRKİYE'nin et ambarı olarak bilinen Erzurum'dan Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte batı illerine kurbanlık sevkiyatı başladı. Deniz seviyesinden 2 bin metre yükseklikteki yaylalarda beslenen kurbanlıklar, TIR'lara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere çeşitli illere gönderiliyor.
Türkiye'de hayvan varlığı bakımında ilk sıralarda yer alan Erzurum'da, Kurban Bayramı'nın yaklaşılmasıyla birlikte batı illerine büyük ve küçükbaş hayvan sevkiyatı da başladı. Erzurum yaylalarında tamamen organik beslenen kurbanlıklar, TIR'lara yüklenerek Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa başta olmak üzere batı illerine sevk ediliyor. Araçlara yüklenen kurbanlıklar, Tarım ve Orman müdürlüklerinden sağlık, küpe ve evrak kontrolünün ardından yola çıkarılıyor.
Tarım ve hayvancılığın Erzurum için hem sosyal hem de ekonomik açıdan önemli bir sektör olduğunu söyleyen İl Tarım ve Orman Müdürü Osman Akar, kentin yaklaşık 827 bin büyükbaş, 800 bin küçükbaş hayvan varlığıyla bir nevi hayvancılığın başkenti konumunda olduğunu bildirdi. Kurban Bayramının beklentilerin ve umutların karşılık bulacağı çok önemli bir dönem olduğunu ifade eden Akar, şunları söyledi:
"Erzurum'da yılda 25 bin büyükbaş, 20-25 bin küçükbaş hayvan sevki yapılmaktadır. Bu sene yaklaşık 55 bin büyükbaş, 60 binin üzerinde küçükbaş kurban mevcudumuz hazır. Bu kadar hayvan yoğunluğunun olduğu bir dönemde bir dizi tedbirlerin alınması gerekiyor. Bakanlığımızın talimatları, illerde kurban hizmetleri komisyonunun aldığı tedbirler var. Bununla ilgili olarak kesim ve satış yerleri belirlendi. Erzurum'da iki ruhsatlı hayvan pazarımız var. Büyükşehir Belediyesi´nin 9 ayrı mobil kesim yeri, 4 ayrı yerde de bizim büyük işletmelerimiz var. Bunlar da kesim yerleri olarak belirlendi. Kesim yerlerinde Covid dönemi olması sebebiyle vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gereken hususlar var. Buraya girdiklerinde mutlaka el dezenfektanı, sosyal mesafe, maske takmaya dikkat etmeleri gerekiyor. Geçmiş dönemde tokalaşma vardı. Artık tokalaşmaya müsaade edilmeyecek, vatandaşlar ellerindeki çubuk veya başka usullerle anlaşacaklar. Ayrıca, kesim yerlerinde randevulu sisteme geçildi. Vatandaşların, telefonlarla ya da sosyal medya üzerinden randevularını alıp öyle kesim yaptırmaları gerekiyor. Hayvan sevkiyatına gelen vatandaşların dikkat etmesi gereken hususlar var. Bunlar öncelikle hayvanın veteriner sağlık raporu almaları gerekiyor. Hayvanların özellikle şap ve çiçek hastalığına karşı en az 21 gün önce aşı olması gerekiyor."
İstanbul'a kurbanlık götüren besicileri de uyaran Akar, "Avrupa yakasına yapılan sevklerde ayrı bir mevzuat uygulanıyor. Bununla ilgili olarak en az 30 gün önceden vatandaşların bize müracaat etmesi gerekiyor. Kan numuneleri alınıyor, bunlar analiz ediliyor. En az 3 ay o işletmede hastalık görülmemesi gerekiyor. Sevk edilecek hayvan ya doğumdan önce o işletmede barındırılmış olması lazım veya en az 3 ay o işletmede tutulması gerek. 10 kilometre etrafından bir hastalık görülmemiş olmalı. Bu şartları sağladıktan sonra Trakya yakasına sevklerine izin verebiliyoruz. Anadolu yakasına vatandaşlarımızın mutlaka dikkat etmesini istiyoruz. Çünkü birçok çiftçimiz bu konuda mağdur oluyor. Anadolu'ya sevk ettiğimiz hayvanlar izinsiz olarak köprüyü geçebiliyorlar. Bu durumda hem köprüyü geçtikleri için hem hayvan başına araç sahibine hem de kesime kadar giden bir ceza uygulanmakta. Dolayısıyla vatandaşlarımızın buna mutlaka dikkat etmesini istiyoruz" dedi.
Kurban alırken vatandaşların dini vecibelere uygun olmasına dikkat etmelerini de isteyen Akar şöyle konuştu:
"Büyükbaşta 2 yaşını doldurmuş olması, küçükbaşlarda ise annesinin görünümüne en az sağlamış olması gerekiyor. Mutlaka veteriner sağlık raporu olması gerekiyor. Kulağında küpesi, pasaportu ve bir eksikliği olmaması önemli. Sağlık şartlarında, körlük topallık benzer bir eksikliğin olmaması gerekir. Vatandaşlarımız alacakları hayvan ile ilgili sağlıklı bilgiye ulaşmak için bakanlığımız tarafından uygulamaya konulan TURKVET mobil yazılım programını telefonlarına indirerek alacağı hayvanın doğum tarihi, sevk durumu, aşı vb. bilgilere rahatlıkla ulaşabilirler. Kurban kesilirken bu konuda yetkilendirilmiş kasaplık belgesi olan kişilerin olmasını arzuluyoruz. Buna dikkat edilmediğinde büyük et israfına neden olunuyor. Mesela kurbanlığı birinci boğumdan kesmesi gerekirken, ikinci üçüncü boğumdan kestiğinde ayrı bir et israfı oluyor. Deri etle birlikte yüzüldüğünde hem et israfı hem de derinin kalitesi gidiyor. Kurbanlar kesildikten sonra hemen depolanmamalı 14-20 santigrat derecede 5-6 saat dinlendirildikten sonra uygun ambalajlarda artı 4 derecede saklanabiliyor. Eğer kısa sürede tüketilmeyecekse uzun sürede saklanacaksa yine uygun ambalajlarda eksi 18 derecede uzun süre depolarda muhafaza edilebiliyor. Özellikle kesimlerden sonra mutlaka geri bildirim yapılmasını istiyoruz. Kesilen hayvanların küpelerinin zabıta, belediye, il, ilçe tarım müdürlüklerine bildirimler yapılmasını rica ediyoruz."DHA-Genel Türkiye-Erzurum Hümeyra PARDELİ
2020-07-20 08:44:28

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