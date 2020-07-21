Kaymakam kendi elleriyle sokak hayvanlarını besledi

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Uzundere Kaymakamlığınca ve Uzundere İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından sokak hayvanlarına mama dağıtıldı.

Jandarma ekipleri ve Kaymakam Hakan Şeker eşliğinde kırsal alanlarda aç ve susuz kalmış sokak hayvanlarına mama ve su dolu kaplar bıraktı. Mama ve su verilen köpekleri seven Kaymakam Şeker ve Jandarma ekipleri güzel görüntüler oluşturdu.

Uzundere ilçe genelinde her hafta rutin olarak mama ve su dağıtımı yapılıyor.

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