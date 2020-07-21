Sokak ortasında darbetti, müdahale edenlere `sana ne´ dedi (2)

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GÖZALTINA ALINDI

Erzurum'da, bir kadını darp ederken çekilen görüntüleri sosyal medyada paylaşılan kişinin Volkan P. olduğu belirlendi. Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, polis, şüpheliyi kimliğini belirleyerek gözaltına aldı. Volkan P. ile darp ettiği dini nikahlı eşi Kübra T., Yenişehir Polis Merkezi'ne götürüldü. İfadeleri alınan ikiliden Kübra T., şikayetçi olmadığını söyledi.

Volkan P., polis merkezindeki ifadesinin ardından elleri kelepçeli olarak adliyeye sevk edildi. Pala, gazetecilerin 'Pişman mısınız?' sorusuna cevap vermedi.DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Hümeyra PARDELİ

2020-07-21 16:26:24



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