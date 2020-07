EkoAvrasya’dan Kazakistan'a tıbbi malzeme desteği

Türk dünyasına yönelik gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla tanınan ve sahada çeyrek asırlık bir deneyime sahip olan EkoAvrasya, dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadele eden kardeş ülke Kazakistan Cumhuriyeti'ne 50 bin maskeden oluşan tıbbî destekte bulundu.

Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği koordinasyonuyla gerçekleşen teslim sırasında bir açıklama yapan, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya)Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren, “Kazakistan’ın bu zor gününde kardeşliğimizin bir nişânesi olarak en zarurî ihtiyaçlardan biri olan maske malzemesi göndermenin daha faydalı olacağını düşündük. Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda, fikrimizi Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Sayın Abzal Saparbekuly ile paylaştık. Kendileri, bundan duydukları memnuniyeti dile getirerek aracı olmaya hazır olduklarını belirttiler. EkoAvrasya olarak her zaman Türk dünyasının ve Kazakistan halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile ülkemizin, Türk dünyasının ve tüm insanlığın bu virüsten bir an evvel kurtulmasını ümit ediyor, en kısa zaman içerisinde sağlıklı günlere kavuşmayı ümit ediyoruz” dedi.

Kazakistan ile Türkiye arasındaki tarihi kardeşliğe ve stratejik ortaklığa vurgu yapan Kazakistan Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Abzal Saparbekuly ise “Türkiye ile derin bağlarımız dün olduğu gibi bugün de devam ediyor. Bağımsızlığımızı tanıyan ilk ülke Türkiye Cumhuriyeti’ydi. Yaşadığımız zor günlerde Kazakistan’a 13 Temmuz günü Dışişleri aracılığıyla tıbbi yardımda bulunan da yine Türkiye Cumhuriyeti devleti oldu. Bugün o yardımlara bir yenisi daha eklendi EkoAvrasya ve Eryapı A.Ş. ortaklaşa hazırlamış oldukları tıbbi yardımları Kazakistan’a iletmek üzere Büyükelçiliğimize teslim ettiler. Tarihi kardeşliğe sunmuş oldukları katkılardan dolayı teşekkürlerimizi iletiyoruz’’ ifadelerini kullandı

Eryapı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Tuncay Eryılmaz’da konu ile alakalı olarak yapmış oluğu açıklamada,” Covid19 ile mücadele sürecinde yapılan bu yardımların, Kazakistan halkına hem güç hem de şifa vereceğine olan inancımız sonsuzdur. Ortak kaderi ve aynı kültürü paylaşan kardeş iki devletin sivil toplum kuruluşları ve yatırımcıları her koşulda birbirlerine destek vermek ve zorlukları birlikte aşmak durumundadırlar. Bizlerde Kazakistan’da yatırım yapan iş insanları olarak vefa borcumuzu yerine getirmeğe gayret gösteriyoruz’’ dedi.

Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği (EkoAvrasya) ve Kazakistan’da Türk yatırımcı Eryapı A.Ş’nin desteğiyle toplanan yarım tonluk tıbbi yardım, Kazakistan Ankara Büyükelçiliği koordinesiyle en kısa zamanda Kazakistan’ın Chımkent şehrine ulaştırılacak.

