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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Memiş’ten 23 Temmuz mesajı

İHA

Vali Memiş’ten 23 Temmuz mesajı

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Kongresi’nin 101’inci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı.
Vali Memiş, mesajında şu ifadelere yer verdi:
“Anadolu’da Milli Mücadeleyi organize etmek ve kurtuluş hareketini başlatmak üzere, 19 Mayıs 1919’da Samsun’a çıkan Mustafa Kemal Atatürk; Amasya Tokat Sivas ve Erzincan illerine uğrayarak yetkililerle ve halkla çeşitli temaslarda bulunduktan sonra, 03 Temmuz 1919’da Erzurum’a teşrif etmişlerdir. Erzurum Kongresi; 9 Temmuz 1919’da askerlik görevinden istifa eden Büyük Önder’in başkanlığında 23 Temmuz 1919 tarihinde bu şehirde gerçekleştirilmiştir. 101. yılını gururla kutladığımız bu tarihi Kongre’de ülkemizin geleceğini tayin edecek çok önemli kararlar alınmış, “Vatanın bir bütün olduğu, parçalanamayacağı, manda ve himayenin kabul edilemeyeceği, Kuvâyi Milliye’yi amil ve milli iradeyi hakim kılmak temel esastır.” ve bu kararlar bütün cihana ilan edilmiştir. Erzurum Kongresi ile bağımsızlık meşalesi yakılmış ve istiklal savaşı bu şehirden başlatılmıştır. Kurtuluş mücadelesi, Mustafa Kemal Atatürk’ün 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkışıyla başlamış, 23 Temmuz’da Erzurum’da olgunlaşmıştır. Bu bağlamda, Mustafa Kemal Atatürk’ün Erzurum çalışmaları sırasında mücadelenin seyrini değiştirecek, gelişmeler yaşanmıştır. Atatürk’ün askerlik görevinden istifa etmesi, artık sade bir vatandaş olmasına karşın, bağımsızlık sevdalısı Yiğit Dadaşların onu bağırlarına basmaları ve ardından yürümeleri, daha da önemlisi 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa’nın burada, kolordusu ile emrinde olduğunu beyan etmesi, milletimizin kaderini değiştiren muhteşem tarihi dönüm noktalarından biridir. Bundan dolayıdır ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1920 yılında yapılan İzmir iktisat kongresinde konuşmasının bir bölümünde “Efendiler, Heyeti alienizin, bu gün akt etmiş olduğu Türkiye İktisat Kongresi çok mühimdir, çok tarihidir. Nasıl ki Erzurum Kongresi felaket noktasına gelmiş olan bir milleti kurtarmak hususunda Misaki Millî’nin ve Teşkilâtı Esasiye kanununun ilk temel taşlarını tedarik hususunda amil olmuş, müessir olmuş, müteşebbis olmuş ve bundan dolayı tarihimizde, tarihi millimizde en kıymetli ve yüksek hatırayı ibraz etmiş ise kongreniz dahi milletin ve memleketin hayat ve halası hakikisini temine medar olacak düsturun temel taşlarını ve esaslarını ihzar edip ortaya koymak suretiyle tarihte en büyük namı ve çok kıymetli bir hatırayı ihraz edecektir” ifadeleriyle, Erzurum kongresinden büyük bir övgüyle bahsetmiştir. Tarihin dönemeçlerinde önemli konuma sahip olan İlimizin bugün de küreselleşen dünyada hak ettiği yerde olabilmesi için mücadelesine devam etmektedir. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana, ülkemiz ve ilimiz önemli atılımlar gerçekleştirmiş, aynı zamanda iki üniversitesi ile çağdaş, dünyaya ayak uydurabilen, teknolojik gelişmeleri yakından takip edebilen bir şehir hüviyeti kazanmıştır. Artık ülkelerin değil kentlerin rekabet ettiği günümüzde şehrimizi, bu büyük tarihi misyonunu da göz önününde bulundurarak, daha da ileri taşımak gerek ilimizde ve dışarda yaşayan tüm Erzurumlu hemşehrilerimin ortak hedefi olmalıdır. Türk Milletinin tarihi şeref sayfalarından biri olan bu kongreye, Erzurum halkı, büyük bir heyecan ve vatan aşkıyla destek vermiş, hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Bu duygu ve düşüncelerimle, fedakârlığını her alanda esirgemeyen Aziz Erzurum halkının bu mutlu ve tarihi gününü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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