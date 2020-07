Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinden biri Erzurum’da yapılıyor

Türkiye’nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erzurum’da milletvekillerinin de destekleriyle yapılan Erzurum Kamp Eğitim Merkezi’ndeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat alanını gezen Vali Okay Memiş, Erzurum’un önemli bir spor kenti olduğunu vurgulayarak, yaz ve kış sporlarında Türkiye’nin 1 numarası olmak istediklerini söyledi.

Merkez Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Stadyumu yanında yapılan Erzurum Kamp Eğitim Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük sporcu kamp eğitim merkezlerinden biri olacak tesis yaklaşık 22 milyon TL’ye mal olacak. 200 yatak kapasiteli merkez, konferans, fitness, antrenör ve toplantı salonlarının yanı sıra yemekhane, çamaşırhane, mutfağıyla konuklarına hizmet verecek.

İnşaat çalışmaları devam eden tesiste incelemede bulunan Vali Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’den bilgi aldı. Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada tesisin tamamlanmasıyla federasyonlara bağlı tüm sporcuların burada kalabileceği söyledi.

Sporun her alanında başarılı bir il olduklarının altını çizen Vali Memiş, yaz ve kış sporlarında Türkiye’nin 1 numarası olmak istediklerini kaydetti.

“Şampiyon sporcular yetiştireceğiz”

Erzurum’un farklı branşlara ait birçok tesise ev sahipliği yaptığını anlatan Memiş, şöyle konuştu:

“Sporun her alanında başarılı bir ilimiz var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’e yükseldi. Türkiye’nin en iyi yüksek irtifa kamp merkezi Erzurum’da. Ayrıca rakımı Avrupa’da 2000 metrenin üzerinde tek olan olimpik havuzumuz var. Birçok Avrupa ülkesinin bu nedenle ilk tercihi ilimiz oluyor. Çok güzel tesislerimiz var. Bu tesisleri sporcularla gençlerle dolduracağız. Başarıyı da yakalayacağız. Erzurumspor Süper Lig’e nasıl yükseldiyse diğer branşlarda Türkiye, Avrupa hatta olimpiyatlara şampiyon sporcular yetiştireceğiz. Aralık ayında Dünya Curling Şampiyonası Erzurum’da düzenlenecek. En az 300 sporcu ilimize gelerek, iki hafta boyunca kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonun ilimizde düzenlemesinde emeği geçenlere ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile ekibine teşekkür ediyorum.”

Vali Memiş ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Erzurum Milletvekillerinin kamp merkezinin kentte kazandırılmasında büyük emeklerinin olduğunu ifade ederek, kendilerine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

