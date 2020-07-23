Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinden biri Erzurum’da yapılıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinden biri Erzurum’da yapılıyor

İHA

Türkiye'nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erzurum'da milletvekillerinin de destekleriyle yapılan Erzurum Kamp Eğitim Merkezi'ndeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat alanını gezen Vali Okay Memiş, Erzurum'un önemli bir spor kenti olduğunu vurgulayarak, yaz ve kış sporlarında Türkiye'nin 1 numarası olmak istediklerini söyledi.

Türkiye’nin en büyük Sporcu Kamp Eğitim Merkezlerinden biri Erzurum’da yapılıyor

Türkiye’nin önemli kış sporları ve turizm merkezlerinden Erzurum’da milletvekillerinin de destekleriyle yapılan Erzurum Kamp Eğitim Merkezi’ndeki inşaat çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İnşaat alanını gezen Vali Okay Memiş, Erzurum’un önemli bir spor kenti olduğunu vurgulayarak, yaz ve kış sporlarında Türkiye’nin 1 numarası olmak istediklerini söyledi.
Merkez Yakutiye ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Stadyumu yanında yapılan Erzurum Kamp Eğitim Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. Tamamlandığında Türkiye’nin en büyük sporcu kamp eğitim merkezlerinden biri olacak tesis yaklaşık 22 milyon TL’ye mal olacak. 200 yatak kapasiteli merkez, konferans, fitness, antrenör ve toplantı salonlarının yanı sıra yemekhane, çamaşırhane, mutfağıyla konuklarına hizmet verecek.
İnşaat çalışmaları devam eden tesiste incelemede bulunan Vali Memiş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil’den bilgi aldı. Vali Memiş, gazetecilere yaptığı açıklamada tesisin tamamlanmasıyla federasyonlara bağlı tüm sporcuların burada kalabileceği söyledi.
Sporun her alanında başarılı bir il olduklarının altını çizen Vali Memiş, yaz ve kış sporlarında Türkiye’nin 1 numarası olmak istediklerini kaydetti.
“Şampiyon sporcular yetiştireceğiz”
Erzurum’un farklı branşlara ait birçok tesise ev sahipliği yaptığını anlatan Memiş, şöyle konuştu:
“Sporun her alanında başarılı bir ilimiz var. Büyükşehir Belediye Erzurumspor Süper Lig’e yükseldi. Türkiye’nin en iyi yüksek irtifa kamp merkezi Erzurum’da. Ayrıca rakımı Avrupa’da 2000 metrenin üzerinde tek olan olimpik havuzumuz var. Birçok Avrupa ülkesinin bu nedenle ilk tercihi ilimiz oluyor. Çok güzel tesislerimiz var. Bu tesisleri sporcularla gençlerle dolduracağız. Başarıyı da yakalayacağız. Erzurumspor Süper Lig’e nasıl yükseldiyse diğer branşlarda Türkiye, Avrupa hatta olimpiyatlara şampiyon sporcular yetiştireceğiz. Aralık ayında Dünya Curling Şampiyonası Erzurum’da düzenlenecek. En az 300 sporcu ilimize gelerek, iki hafta boyunca kıyasıya mücadele verecek. Organizasyonun ilimizde düzenlemesinde emeği geçenlere ve Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Fuat Taşkesenligil ile ekibine teşekkür ediyorum.”
Vali Memiş ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Erzurum Milletvekillerinin kamp merkezinin kentte kazandırılmasında büyük emeklerinin olduğunu ifade ederek, kendilerine teşekkür ettiğini de sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Aziziye’de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel kuaförlük hizmeti Başkan Orhan: “Engelli vatandaşlarımıza pozitif ayrımcılık gözetiyoruz”
YEREL HABERLER Aziziye’de engelli ve kimsesiz vatandaşlara özel ...
Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği Başkan Sunar: “Önceliğimiz insan ve insan sağlığı”
YEREL HABERLER Palandöken Belediyesi’nden çevre seferberliği Başkan ...
Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü coşkuyla ...
Erzurum Kongresi’nin 101. yıl coşkusu
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 101. yıl coşkusu
Başkan Karataş’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı mesajı
YEREL HABERLER Başkan Karataş’tan Gazeteciler ve Basın Bayramı ...
Minik sanatseverler Ata Buz Müzesini ziyaret etti
YEREL HABERLER Minik sanatseverler Ata Buz Müzesini ziyaret etti
Erzurum’da dehşet veren görüntüler Köpekleri tekmeleyerek zorla kavga ettirdiler
YEREL HABERLER Erzurum’da dehşet veren görüntüler Köpekleri ...
Minik ve yıldız atletler Kongre Kupası için koştu
YEREL HABERLER Minik ve yıldız atletler Kongre Kupası için koştu
Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan 23 Temmuz mesajı
YEREL HABERLER Çat Belediye Başkanı Yaşar’dan 23 Temmuz mesajı
‘Sokakta’ ile festivale damga vurdular
YEREL HABERLER ‘Sokakta’ ile festivale damga vurdular
Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden canlandırıldı
YEREL HABERLER Tarihi Erzurum Kongresi 101 yıl sonra yeniden ...
Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünde coşkulu kutlama
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi'nin 101'inci yıl dönümünde coşkulu ...
Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
YEREL HABERLER Erzurum Kongresi’nin 101. yıl dönümü törenle kutlandı
MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türk-İslam kültürün en önemli şehirlerinden biri olan Erzurum günümüze kadar stratejik önemini korumuştur”
YEREL HABERLER MHP Genel Başkan Yardımcısı Aydın: “Türk-İslam ...
Curlingte şampiyonlar belli oldu
YEREL HABERLER Curlingte şampiyonlar belli oldu
Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi
YEREL HABERLER Ortaokul öğrencilerinden Erzurum tanıtım filmi
Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kuruluna seslendi Milletvekili Aydemir: “Eşsiz liderimize minnettarız”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir TBMM Genel Kuruluna ...
Milletvekili Aydemir: “Aydemir: Erzurum Kongresi milli duruş vurgusudur”
YEREL HABERLER Milletvekili Aydemir: “Aydemir: Erzurum Kongresi ...
Vali Memiş’ten Milli Atletlere cağ kebap ziyafeti
YEREL HABERLER Vali Memiş’ten Milli Atletlere cağ kebap ziyafeti
22 civcivle kümes açan genç, sosyal medya fenomeni olunca çiftlik kurdu Küçük çiftliğini “Harikalar Diyarı”na çevirdi
YEREL HABERLER 22 civcivle kümes açan genç, sosyal medya fenomeni ...
Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı
YEREL HABERLER Elektriksiz bırakmayan 'akıllı motosiklet' yaptı
DAGC Başkanı Özsoy’dan 23 Temmuz Erzurum Kongresi mesajı
YEREL HABERLER DAGC Başkanı Özsoy’dan 23 Temmuz Erzurum Kongresi ...
Erzurum’da18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı yapıldı
YEREL HABERLER Erzurum’da18 milyon liralık yatırımın toplu açılışı ...
Başkan Sunar’dan 23 Temmuz mesajı Sunar: “Ecdadın duruşunu diri tutmak vatana borcumuzdur”
YEREL HABERLER Başkan Sunar’dan 23 Temmuz mesajı Sunar: “Ecdadın ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X