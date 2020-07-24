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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Palandöken'de nefes kesen 'zipmotor' gösterisi

DHA

Palandöken'de nefes kesen 'zipmotor' gösterisi


ERZURUM, (DHA)DÜNYANIN sayılı kayak merkezlerinden Erzurum'daki Palandöken Kayak Merkezi, yazın da birçok spor etkinliğine imza atıyor. Erzurumlu Ahmet Keleşoğlu'nun (47), Palandöken'deki motosikletli zipline gösterisi büyük ilgi gördü.
Deniz seviyesinden 3176 metre yükseklikteki Palandöken'in 2 bin 270 metresine kurulan en derin yeri 75, uzunluğu ise 420 metre olan zipline bir ilke tanıklık etti. Snowboard ve motosiklet tutkunu olan Keleşoğlu'nun, Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş.'nin de katkıları ile yaptığı gösteri, dronla saniye saniye kaydedildi. Profesyonel ekiplerce alınan önlemlerin ardından motosikletini ve kendini zipline hattına özel bir aparatla bağlayan Keleşoğlu, yaklaşık 100 metre ilerleyip, geri döndü. Palandöken'de zipmotor yaparak bir ilke imza atan Keleşoğlu, "Zipline´a motorla binmek ayrı bir zevkmiş. Muhteşem bir duyguydu. Hiç korkmadım. Büyük bir adrenalin yaşadım. Bu duyguyu herkes yaşamalı" diye konuştu.
Büyükşehir Belediyesi Ejder 3200 A.Ş., kışın da bedensel engelli 30 yaşındaki Kevser Çeliker'in yamaç paraşütüyle uçma hayalini gerçekleştirmişti.FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-07-24 09:56:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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