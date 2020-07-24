Palandöken Belediyesinden Ayasofya işlemeli maske

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Ayasofyai Kebir Camii Şerifi, 86 yıl sonra yeniden ibadete açıldı. Palandöken Belediyesi, bu tarihi güne özel maske tasarladı. Üzerinde Ayasofya'nın fotoğraflarının bulunduğu maskeler, ilçede bulunan camilerde cemaate dağıtıldı.

Daha önce 15 Temmuz ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor’un şampiyonluğuna özel maske hazırlayan Palandöken Belediyesi, bu sefer de Ayasofyai Kebir Camii Şerifi'nin ibadete açıldığı tarihi güne özel maske üretti. Üzerinde Ayasofya'nın fotoğraflarının bulunduğu maskeler, ilçede cuma namazının kılındığı cami ve alanlarda cemaate dağıtıldı.



“Sayın Cumhurbaşkanımıza müteşekkiriz”

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, “Ayasofyai Kebir Camii, 86 yıl sonra bugün cuma namazıyla yeniden ibadete açıldı. Yılların hayalini gerçeğe dönüştüren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere katkısı bulunan herkese müteşekkiriz. Ayasofya cemaatine, bizler de fethin sembolü Ayasofya'ya kavuştuk. Palandöken Belediyesi olarak hasretin sona erdiği bu özel güne özel bir çalışma yaptık. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezinde üretimini yaptığımız maskelere Ayasofyai Kebir Camii’nin fotoğraflarını işleyerek bu tarihi günde cemaatimize ulaştırdık. Sevincimiz tarifsiz. Hamdolsun bizleri bugüne kavuşturan Rabbimize” diye konuştu.

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