Başkan Sekmen’den Basın Bayramı mesajı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “24 Temmuz Basın Bayramı, basında sansürün kaldırılışı kadar, basındaki millileşme ve yerlileşmenin de öncüsü olmuştur” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Basında Sansürün Kaldırılışının 112’nci yıldönümü dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, basın ve ifade özgürlüğünü her fırsatta önemsediklerinin altını çizdiği mesajında; “Basın özgürlüğü, kamu yararı ve basın ahlak ilkeleri gözetildiği sürece korunmalı ve muhafaza edilmelidir” ifadesini kullandı. Basının, demokrasinin teminatı ve çok sesliliğin sigortası olduğunu vurgulayan Başkan Sekmen, “Basın, bir milletin elbette müşterek bir sesidir. Basın, kamuoyunun bilgi edinme hakkının temin edilmesinde en öncelikli araç ve kamutoplum ilişkisini sağlayan kıymetli bir köprüdür. Mesleğini hak, hukuk ve adalet ölçüsünde icra eden her gazeteci, bizim olduğu kadar, kuşkusuz bu milletin de baş tacıdır. Ancak kişilerin hak ve hukukunu gözetmeden ve evrensel hukuk kurallarını hiçe sayarak yapılan gazetecilik, kesinlikle gazetecilik değildir” diye konuştu.

“Erzurum, Basının Babı Alisi’dir”

Mesajında; Erzurum’un sahip olduğu köklü basın geleneğine de dikkati çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum basını, tarihsel süreçte sadece milli mücadeleye bulunduğu katkıyla bile özeldir, ayrıcalıklıdır. Dünden bugüne bir değerlendirme yapıldığında görülecektir ki; Erzurum, kesinlikle basının Babı alisi konumundadır. Çünkü gazetecilik gibi önemli bir görevi bu şehirde icra eden her kardeşimiz, biliyoruz ki; milli ve manevi değerlerimize olduğu kadar, basın meslek ilkelerine, kişilerin hak ve özgürlüklerine de saygılıdır. Bu manada Erzurum basınının şahsında 24 Temmuz Basın Bayramını kutluyor, gazeteci dostlarımıza ve kardeşlerimize meslek yaşamlarında sonsuz başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

