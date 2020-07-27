Horasan’da Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Horasan’da Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem

İHA

Horasan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, pandemi nedeniyle tokalaşmanın yasaklanmasının ardından pazarlıklar sopa uçları tutularak yapılıyor.

Horasan’da Kurban pazarlığında 'sopalı' dönem

Horasan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nda, pandemi nedeniyle tokalaşmanın yasaklanmasının ardından pazarlıklar sopa uçları tutularak yapılıyor.
Doğu Anadolu'nun önemli hayvancılık merkezlerinden Erzurum'un Horasan ilçesinde Kurban Bayramı öncesi kurbanlıklar pazara inmeye başladı.
İlçede uzun ve zahmetli bir sürecin ardından besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren Horasan Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nın yolunu tutuyor.
Burada kurbanlıkları araçlardan indiren besiciler, kendilerine ayrılan bölgelerde hayvanlarını satmaya çalışıyor.
Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar ise daha çok fiyatlar konusunda bilgi edinme telaşı yaşıyor. Kurbanlık hayvan almak için pazara gelen vatandaşlardan bazıları hayvanın kilosunu tespit etmeye, bazıları da yaşını anlamaya çalışıyor.
Sopalarla pazarlık dönemi
Hayvanın beğenilmesinin ardından satıcı ile alıcı arasında kıyasıyla bir pazarlık başlıyor. Ancak bu yıl pazarlıklar, yeni tip korona virüs (Covid19) salgını nedeniyle hayvan pazarlarında tokalaşmanın yasaklanmasının ardından sopaların iki ucundan tutularak yapılmaya çalışılıyor.
Besicilerden Gökhan Çakal bu yıl pazarlıkta tokalaşılmadığına işaret ederek, “Araya mesafe koymak için sopayla pazarlık yapıyoruz. Eski tadı olmuyor. Elimizi tutmayınca pazarlığın tadı olmuyor" dedi.
"Kurbanlık Fiyatları geçen yıl ile aynı "
Canlı Hayvan Pazarında küçükbaş kurbanlıklar 900 liradan başlayıp 2 bin liraya kadar alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatları ise 4 bin liradan başlayıp, 20 bin liraya kadar çıkabiliyor.
Hayvan Yetiştiricilerden Burhan Terzi, geçtiğimiz yıllara oranla henüz bekledikleri satışın olmadığını belirterek, "Şimdilik satışlar istediğimiz ölçüde. Kurban Bayramı'na bir kaç gün kaldı Geçtiğimiz yıla göre hayvan başı fiyatlarda önemli bir artış olmadı " diye konuştu.
Küçükbaş hayvanlarını satmak için pazara geldiğini kaydeden yetiştiriciler ise küçük başa oranla büyükbaş kurbanlıkların satışlarının daha iyi olduğunu ifade etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum’un unutulmuş türkülerine Mutlu dokunuş
YEREL HABERLER Erzurum’un unutulmuş türkülerine Mutlu dokunuş
Sıcaktan etkilenen hayvanlara su ve yiyecek götürdüler
YEREL HABERLER Sıcaktan etkilenen hayvanlara su ve yiyecek ...
Erzurum´da 30 derece sıcakta kardan adam yaptı
YEREL HABERLER Erzurum´da 30 derece sıcakta kardan adam yaptı
Birbirinden güzel yusufçuk türleri doğayı renklendirdi
YEREL HABERLER Birbirinden güzel yusufçuk türleri doğayı ...
Kırkpınar yeniden il başkanlığına seçildi
YEREL HABERLER Kırkpınar yeniden il başkanlığına seçildi
Yeni nesil üniversite yapısal dönüşüm uygulamaları raporu yayınlandı
YEREL HABERLER Yeni nesil üniversite yapısal dönüşüm uygulamaları ...
Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttı
YEREL HABERLER Öbek öbek bulutlar görenleri şaşırttı
Erzurum’da orman ekosistemlerini izleme eğitimi verildi
YEREL HABERLER Erzurum’da orman ekosistemlerini izleme eğitimi ...
İspir’de etkili olan sel yolları kapattı, araçlar mahsur kaldı
YEREL HABERLER İspir’de etkili olan sel yolları kapattı, araçlar ...
Maske takmaya vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum, ancak bana bulaşırsa inanırım
YEREL HABERLER Maske takmaya vatandaş: Koronavirüse inanmıyorum, ...
Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu
YEREL HABERLER Oltu semalarında öbek öbek bulutlar oluştu
5 yaşındaki Yusuf, karnındaki paraya böyle baktı
YEREL HABERLER 5 yaşındaki Yusuf, karnındaki paraya böyle baktı
25 yaşında maket ustası oldu, taleplere yetişemiyor
YEREL HABERLER 25 yaşında maket ustası oldu, taleplere yetişemiyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X