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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kuş yavrularını iş makinesinde büyütüyor

İHA

Kuş yavrularını iş makinesinde büyütüyor

Erzurum’un Oltu ilçesinde bir vatandaşın kullandığı kepçenin içine kuş yuva yaptı. Kepçe operatörü her gün kuşları besledikten sonra çalışmaya devam ediyor.
Oltu Beton Santralinde çalışan kepçe operatörü Remzi Öztürk, 10 gün önce kullandığı kepçe içerisinde hidrolik tankının üzerinde kuşların yuva yaptığını gördü. Öztürk, yavru kuşlara ve anne kuşa yem verdikten sonra işine dönüyor. Kuşlara zarar gelmemesi için iş makinesini bile yıkamayan Öztürk, yuvadaki kuşlara adeta çocuğuymuş gibi bakıyor.
Kepçe operatörü Remzi Öztürk, “10 günden biraz fazla oluyor kuşun yanımızda dolandığını fark ettim. Önce yumurtalarını bulduk sonra civcivler çıktı. Takip etmeye başladık, kuş yanıma geldiği zaman yemlemesini yapması için bekliyorum fazla uzağa gitmiyorum. İş makinesinin bu tarafını yıkamıyorum, kuşlara zarar gelmemesi için elimizden geldiğince uzak durmaya çalışıyoruz. Kuş önce gelip kepçenin kovasının üzerine konuyor, bana kendini gösteriyor ben durunca gelip yuvaya giriyor. Ben hareket halindeyken girmiyor böyle devam ediyorum bakalım ne zamana kadar sürecek” dedi.

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