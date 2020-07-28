Vali Memiş, düğün salonu işletmecilerini uyardı Daha sıkı denetim yapılacak

Erzurum Valisi Okay Memiş, kentte artan Korona Virüs vakaları üzerine ilde faaliyet gösteren düğün salonu işletmecileri ile bir araya geldi. Yeni vakaların daha çok taziye ve düğünlerden geldiğine dikkat çeken Vali Memiş,”En büyük artış düğünlerde oldu. Bu yüzden sizlerle bir toplantı yapmak gereksinimi duyduk.” dedi.

Vali Münir Akkaya salonunda sağlık, jandarma ve emniyet yetkililerinin de hazır bulunduğu toplantıda işletmecilere seslenen Memiş, hijyen, maske ve sosyal mesafe kurallarına uyulması konusundaki uyarılarını yineleyerek, düğün salonlarının daha sık denetleneceğini söyledi.

“Kurallara uyduğumuz sürece bir sorun yaşanmaz.”

Pandeminin başlangıcından bugüne kadar sürecin çok iyi yönetildiğini ifade eden Vali Memiş, “Sağlık çalışanlarımız polisimiz, jandarmamız çok iyi bir performans gösterdi. Dadaş kardeşlerimiz maske, mümkün olduğu kadar mesafe kurallarını ve hijyene çok iyi uydular. Normale geçişle birlikte bir takım artışlar oldu. Taziyelerde ve özellikle düğün salonlarında artışların olduğunu fark ettik. Ama en büyük artış düğünlerde oldu. Bu yüzden sizlerle bir toplantı yapmak gereksinimi duyduk. Bu işi iyi yönetmek zorundayız. Kurallara uyduğumuz sürece bir sorun yaşanmaz. Düğün salonlarını ve işletmeleri rahatsız etmek istemiyoruz ama denetim devletin asli görevidir. Vatandaşlarımızın hayatı devlet olarak bizim için çok önemlidir.” diye konuştu.

Vali Okay Memiş’in konuşmasının ardından işletme sahiplerine söz vererek talep ve önerilerini dinledi.

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