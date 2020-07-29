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Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti

DHA

Erzurumlu usta, diyabet hastaları için 'mor baklava' üretti


Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)ERZURUMLU baklava ustası Selami Atiş, diyabet hastaları için mor un ve meyvelerden baklava üretti. Günde 120 tepsi mor baklava yapan Atiş, başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyük kentler olmak üzere yurt genelindeki şeker hastalarından gelen siparişleri karşılıyor. 
Merkez Yakutiye ilçesinde baklavacı Selami Atiş, diyabet hastaları için tavsiye edilen mor ekmekten yola çıkarak baklava üretmeyi hedefledi. Gaziantep ve Kahramanmaraşlı ustalardan baklavacılığı öğrenen ve 16 yıldır bu sektörde çalışan Selami Atiş, diyabet hastaları için yapacağı baklavanın hamurunu orman meyvesi olarak bilinen ahududu ve böğürtlenin suyuyla mor olarak hazırladı. Arasına talebe göre ceviz ya da fıstık koyan Atiş, fırında kızarttıktan sonra tatlı olarak şekerli tatlandırıcı yerine ahududu ve böğürtlen karışımından elde ettiği şerbeti kullandı. Şeker kullanılmayan mor baklava, diyabet hastalarından ilgi gördü. Selami Atiş'in pastanesine gelen diyabet hastaları, burada baklava özlemini gidermeye başladı. 
Bir yıl önce şeker hastası olduğunu söyleyen Emirhan Yardım, "Baklava yiyemiyordum. Atiş ustanın mor baklava üretimini duydum, geldim. Şeker kullanılmadan tamamen meyve karışımıyla yapılan baklava çok güzel. Diyabet hastaları için güzel bir imkan" dedi.
20 YILLIK DİYABET HASTASI
Erzurum'dan mor baklava siparişi veren İstanbul Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hasip Saygılı, 20 yıllık diyabet hastası olduğunu belirtti. Doç. Dr. Saygılı, "20 yıldır diyabetle uğraşıyorum. Diyabet tahammül edilmesi gereken bir hastalık. Gıda rejimimi kontrol ediyorum. Ancak bazen tatlı ihtiyacı duyuyorum. Bugüne kadar İstanbul, Gaziantep gibi muhtelif yerlerden diyabet baklavaları denedim. En son bu sene Erzurum'da Selami Atiş ustanın yaptığı baklava kadar haz alarak yediğim baklava olmadı. Selami ustanın baklavası hem tat olarak hem de makul ölçüde yenildiği takdirde şekeri yükseltmiyor. Ben diyabet konusunda uzman değilim. Sadece diyabet hastasıyım, kendi tecrübelerime istinaden bu konuda konuşabilirim" diye konuştu. 
MOR EKMEKTEN ESİNLENEREK MOR BAKLAVA ÜRETTİ
Malatya'da üretilen mor ekmekten esinlenerek mor baklava üretimine karar verdiğini belirten Selami Atiş, "Baklava mor meyve bileşenlerinden oluşuyor. Ahududu, böğürtlen meyvelerinden oluşan karışımın şerbetiyle yaptığımız baklavayı şeker hastaları çok beğendi. Sadece Erzurum'dan değil, büyük illerden de talep geliyor. Ürettiğimiz baklavaları Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlerden gelen talepler üzerine buralara da gönderiyoruz" diye konuştu.
GÜNDE 120 TEPSİ ÜRETİYOR
Günde 120 tepsi mor baklava üretimi yaptıklarını ifade eden Atiş, Kurban Bayramı sebebiyle artan siparişleri karşılamak için gece ve gündüz olmak üzere çift vardiya çalıştıklarını söyledi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Salih TEKİN
2020-07-29 08:58:30

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