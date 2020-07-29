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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Araba fiyatına olan tonluk boğalar birbirleriyle yarışıyor

İHA

Araba fiyatına olan tonluk boğalar birbirleriyle yarışıyor

Erzurum canlı hayvan pazarında 1 tonun üzerindeki kurbanlık boğalar fiyatlarıyla birbiriyle yarışıyor. Araba fiyatına olan kurbanlıklar 18 bin liradan başlayıp 30 bin liraya kadar alıcı buluyor.
Kurban Bayramı yaklaşırken hayvan pazarlarında hareketlilik başladı. Besiciler, yıl boyu büyük emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları satışa çıkardı. Geçtiğimiz yıla göre kurbanlık fiyatlarının arttığı gözlenen pazarlarda, vatandaşlar kendilerine uygun kurbanlığı bulmaya çalışıyor.
Erzurum’da pazardaki en büyük ilgiyi ise 1 tonun üzerinde ki boğalar görüyor. Erzurum’un yaylalarında yetişen boğalara otomobil fiyatı biçilirken pazarın en büyük boğası olan 1 ton 100 kilogramlık “Bulut” isimli boğa 25 bin liraya alıcısını bekliyor.
Tonluk boğaların satıcıları ise tonluk boğaları yetiştirmek için yıllarını verdiklerini ifade ederek hayvanlarının alıcı bulmasını beklediklerini söylediler.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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