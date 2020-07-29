Yakutiye Zabıtası’ndan bayram denetimi Yakutiye Belediyesi Zabıta Ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı öncesi, ilçedeki esnafı denetledi, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı

Yakutiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü Ekipleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi esnafa yönelik denetimlerini sıklaştırdı.

Koronavirüsle mücadelenin çok önem kazandığı bu günlerde Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar’ın talimatıyla, esnafı denetleyerek maske, mesafe ve temizlik uyarısı yapan ekipler, bu uygulamayı bayrama kadar sürdürecek.

Bayrama sayılı günler kala ilçe merkezindeki pastane, tatlıcı, fırın, unlu mamüller ve seyyar esnaflara yönelik denetim gerçekleştiren ekipler, koronavirüs tedbirleri başta olmak üzere, ruhsat, gramaj ve hijyen kurallarını gözden geçiriyor.

Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar’ın hediyesi olarak esnafa bayram şekeri ve kolonya ikram ederek, özellikle pandemi sürecinde daha titiz davranmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Uçar ”Önce Tedbir, Sonra Bayram”

Mart ayı başından beri ülkemizde koronavirüsle mücadelede çok iyi bir sınav verildiğinin altını çizen Yakutiye Belediye Başkanı Mahmut Uçar, bu anlamda Erzurum’da da başarılı bir mücadele verildiğini anımsattı. Uçar, Erzurum’daki tüm belediyelerin olduğu gibi Yakutiye Belediyesi olarak kendilerinin de bu hususta tedbirlerini aksatmadan sürdürdüklerine dikkat çekerek, özellikle dezanfeksiyon hizmetlerini başarıyla sürdürdüklerini kaydetti.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesi vatandaşları uyaran Başkan Dr. Mahmut Uçar, “Önce tedbirlerimizi alıp, sonra bayramımızı sağlıklı bir şekilde yaşayalım” diyerek, önemli bir hatırlatmada bulundu.

Uçar; ”Kurbanlarımızı hijyenik usüller ve sosyal mesafe kurallarına mutlaka riayet ederek, maskelerimizi usulünce takıp, yetkili makamların uygun gördüğü kesimhanelerde kestirmeli, bayram ziyaretlerimizde de aynı şekilde salgın süresince uyguladığımız tedbirleri devam ettirerek bayram sevincimizi yaşamalıyız. Her zaman dediğimiz gibi “koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir” diyor, tüm hemşehrilerimizin ve İslam Alemi’nin Kurban Bayramının hayırlara vesile olmasını diliyoruz” dedi.

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