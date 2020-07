LGS’de büyük başarı

20 Haziran’da yapılan LGS sonuçları 16 Temmuz’da açıklandı ve öğrenciler için ortaöğretim tercih dönemi başladı. Açıklanan sonuçlarla birlikte ilimizin LGS ortalamaları da belli oldu.

Erzurum, 2020 LGS’de 31,020 net ortalaması yakalayarak 29,660 olan Türkiye ortalamasının 1,36 net üzerinde üzerinde bir sonuç elde etti. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda geçen yılların aksine bu yıl il bazında sıralamaya yer verilmedi. Ancak net ortalamasına göre Erzurum, sıralama olarak tahmini 3545 bandında yer almış oldu.

Açıklanan sonuçlara göre Erzurum, LGS’de yer alan 6 dersin 5 tanesinde Türkiye ortalamasının üstünde bir ortalama yakaladı ve genel net ortalamasında Türkiye ortalamasının üzerine çıktı.

İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, 2020 LGS sonuçlarına yönelik açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Açıklanan LGS sonuçlarına göre ilimiz bir yıl içerisinde büyük bir artış kaydederek Türkiye ortalamasının üzerinde bir net ortalamasına ulaştı. Erzurum, TEOG VE LGS döneminde ilk defa ülke ortalamasının üzerinde bir ortalama elde etti. Bu anlamda elde edilen başarı ilimiz eğitimi için çok büyük bir anlam ve önem arz ediyor.

2019 LGS’de ülke ortalamasının 0,58 net altında bir ortalamaya sahiptik. Yıl boyunca sistemli bir çalışma programı yürüttük ve bu yıl Türkiye ortalamasının 1,36 net üstünde bir ortalama elde ederek toplamda ortalamamızı 2 net artırdık.

İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz bünyesinde kurulan LGS komisyonunca koordine edilen ve tüm ilçelerde tüm okullarda yıl boyunca sürdülen LGS çalışmalarının meyveleri bir yıl gibi kısa bir süre içerinde alınmış oldu.

Pandemi sürecinin öğrencileri okullardan fiziksel olarak uzaklaştırmasına rağmen yapılan uzaktan eğitim çalışmalarıyla öğretmenlerimiz ve idarecilerimiz bu süreçte öğrencilerimizin yanında olmaya devam ettiler. Ve özellikle sınava girecek öğrencilere yönelik yürütülen rehberlik çalışmaları, çevrim içi sınav desteği ile yıl boyunca yürütülen çalışmalarımızın pandemi nedeniyle aksamasına müsaade etmedik. Ve 2023 yılı için belirlediğimiz “Erzurum’u Türkiye geneli sınavlarda ilk 10 sıra içine taşıma” hedefimiz doğrultusunda ilk yılda büyük bir ilerleme kaydedilmiş oldu

Erzurum eğitim ailesi olarak elde ettiğimiz bu başarı için desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen Valimiz Okay Memiş’e, ilimiz siyasetçilerine, STK’larımıza, kurum ve kuruluşlarımıza, ilçe milli eğitim müdürlerimize ve idarecilerimize, okul idarecilerimize, İl Milli Eğitim Müdürlüğü LGS komisyonunda yer alan arkadaşlarımıza, Ölçme Değerlendirme Merkezimizde görev yapan arkadaşlarımıza ve eğitim adına elde ettiğimiz her başarının, ulaşmayı amaçladığımız her hedefin asıl mimarı olan öğretmenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum.”

