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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sekmen’den kurban bayramı mesajı

İHA

Başkan Sekmen’den kurban bayramı mesajı

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yüce Allah, yüreğimizden sadakati, teslimiyeti ve muhabbeti eksik etmesin!” dedi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Sekmen, mesajında; bayramların birliğin, dirliğin ve beraberliğin; huzur, barış, saygı, sevgi ve kardeşliğin ifadesi olduğuna vurgu yaparak, “Bayramlarımız kuşkusuz kendi içinde çok özel ve derin anlamlar barındırır. Bayramlar; umutsuzluğun karşısında sete dönüşür, karamsarlığın üstüne örtü olur, hasımlığı ve husumeti ortadan bütünüyle kaldırır. Bayramlar; birlik ve beraberlik için bir köprü, yardımlaşma ve dayanışma için bir vesile, kaynaşmak ve kucaklaşmak için de, kaçırılmaması gereken bir fırsattır. Bu bağlamda Kurban Bayramı ise, Allah’a manevi açıdan yaklaşmanın ve ruhen yakınlaşmanın en eşsiz yollarından birisidir” ifadelerini kullandı.
“Kurban, bizlere kutsi bir mirastır”
Başkan Mehmet Sekmen, Ramazan ayındaki Oruç ibadeti gibi, Zilhicce ayındaki Kurban ibadetinin de, İslam âlemi için özel anlamlar taşıdığının altını çizdiği bayram mesajında; “Şüphesiz her ibadetimiz Allah içindir, Allah’ın rızasını kazanmak içindir. Oruç ibadeti nefislerimiz için nasıl ki bir terbiye yöntemiyse, Kurban ibadeti de, bizler için teslimiyet ve sadakat dersidir. Bu öyle bir ders ki, bizlere sırf Allah rızası için nefislerimizden geçmeyi ve nefeslerimizden feragat etmeyi öğretir. İşte bunun adı Allah’a hakkıyla kul olabilmek ve bir diğer ifadeyle O’na yaklaşabilmektir. Kaldı ki, Kurban kelimesinin anlamı da, işte bu yüzden yakınlaşmak şeklindedir. Kurban, İbrahim Peygamber’den bizlere sadakat, İsmail Peygamber’den teslimiyet mirasıdır. Allah’a hamdolsun ki; bu kutsi mirasa asırlardır hissedarlık ediyor ve muhabbetini de gönlümüzde yeşertip duruyoruz” ifadelerini kullandı.
“Bayram coşkusunu doyasıya yaşayalım!”
Bayramların aynı zamanda rahmet, bereket, ikram ve izzet kapılarını da ardına kadar açtığını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bu kapılardan içeriye paylaşarak, yardımlaşarak, dayanışarak, kucaklaşarak ve kaynaşarak girelim. Dargınlıkların ve küskünlüklerin bizi yolumuzdan etmesine kesinlikle izin vermeyelim. Hanelerimizde ve gönüllerimizde bayram coşkusunu doyasıya yaşayıp, yaşatalım. Büyüklerimizin hayır duasını alalım ve bizler de dualarımızı evlatlarımıza yoldaş edelim. Bu duygu ve düşüncelerle kınalı kuzularını vatan ve bayrak uğruna kurban etmiş olan şehit aileleri başta olmak üzere aziz hemşehrilerimin mübarek Kurban Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, huzur, sağlık, afiyet ve esenlikler diliyorum” diye konuştu.
Başkan Sekmen’den Önemli Uyarı
Öte yandan Başkan Mehmet Sekmen, bayram mesajında bazı uyarı ve tavsiyelerde de bulundu. Başkan Sekmen, Kovid19’la mücadelenin halen devam ettiğini hatırlatarak, şunları kaydetti: “Bilindiği üzere salgın tehlikesi henüz geçmiş değil. Bu yüzden virüsün bulaşmasını kolaylaştıracak temas ortamlarını oluşturmamaya özellikle dikkat edelim. Hem kendi sağlığımız ve hem de yakınlarımızın sağlığı için bayram ziyaretlerini mümkün mertebe erteleyelim, maske ve sosyal mesafe kurallarına muhakkak riayet edelim. İlaveten acı kayıplar ve kederler yaşamamak için trafik kurallarına uyalım, tatil yolculuklarımıza gölge düşürmeyelim ve trafik canavarına yeni kurbanlar vermeyelim!”

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