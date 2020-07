Başkan Orhan’dan kurban bayramı kutlaması Başkan Orhan; Daha coşkulu ve sağlıklı bayramlar bizi bekliyor Kurban poşetleri ve kurban rehberi dağıtıldı

Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Kurban Bayramı münasebetiyle yazılı bir mesaj yayımladı.

Bayramların, millet olma şuuruna ermenin, ortak değerlerimizi güçlendirmenin ve aramızdaki bağları geliştirmenin de vesilesi olduğuna dikkat çeken Başkan Orhan, bu yıl ki bayram kutlamalarının salgın hastalık nedeniyle istenilen düzeyde kutlanılamamasının burukluğa neden olduğunu hatırlattı. Bayram vesilesiyle yapılan ibadet, dua ve kesilen kurbanların Allah katında kabul olması en büyük temennileri olduğunu dile getiren Başkan Orhan “Bu mübarek günlerde yardıma muhtaç durumdaki kardeşlerimize şefkatle yardım elimizi uzatmalı, mağdurların yanlarında bulunmalı, kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirmeliyiz. Hz. İbrahim ve İsmail'in sadakat ve teslimiyetini hatırlatan Kurban ibadeti, bir yandan kişinin Allah'a yakınlaşmasını simgelerken, diğer yandan toplumda kardeşlik, dayanışma ve yardımlaşma bilincinin gelişmesine, sevgi ve dostluğun yaygınlaşmasına zemin hazırlar. Vefanın, sadakatin, fedakârlığın simgesi olan kurbanın ve Kurban Bayramı’nın anlamını çok iyi idrak etmeliyiz. Bayramların anlamını, yardımlaşmayı, hoşgörüyü, sevgi ve saygıyı bu günlerle sınırlı tutmayarak yaşamımızın her dönemine ve tüm insani ilişkilerimize yansıtmalıyız. Bu vesile ile başta İslam alemi olmak üzere tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutlar, bundan sonraki bayramlarında huzurlu ve sağlıklı geçmesini temenni ederim” ifadelerine yer verdi.

Aziziye’de Kurban Rehberi Ve Poşeti Dağıtıldı

Aziziye Belediyesi tarafından Kurban Bayramı öncesi vatandaşların kesim ve et dağıtımında kullanmaları amacıyla poşet dağıtımı da gerçekleştirildi. Poşetlerle birlikte kurban kesim ve dağıtımında uyulması kurallar ile kesim ve satış yerlerinin yazılı olduğu rehberde A’dan Z’ye tüm merak edilenleri bulmak mümkün. İlçe sınırlarında zabıta ekipleri tarafından dağıtımları başlanan Kurban poşet ve rehberlerinin bayram öncesinde vatandaşlara ulaşması amaçlanıyor. Başkan Orhan, vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi amacıyla kurban kesim ve satış yerlerinin belirlenmesi konusunda hassasiyetle çalıştıkları ve bayram süresince temizlik işleri ve zabıta ekiplerinin her türlü ihtiyacı karşıması hususunda çalışacaklarını kaydetti. Başkan Orhan son olarak vatandaşların bayram boyunca belediyecilik hizmetlerinden istifade etmesi için 4449125 numaralı Aziziye Belediyesi Çağrı Merkezi’nin 7 / 24 hizmet esasına göre çalışacağını söyledi.

