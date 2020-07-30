Sekmen: “BB Erzurumspor’un altyapısında dünya yıldızları yetişecek”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve B.B. Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, önümüzdeki yıl Süper Lig’de mücadele edecek olan B.B. Erzurumspor’da altyapı için önemli bir hamle gerçekleştireceklerini söyledi.

Kardelen Televizyonu’nda yayınlanan Gündem Özel programına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, TFF 1. Lig’den Süper Lig’e yükselen B.B. Erzurumspor’un alt yapısı için dışarıdan önemli bir ismi koordinatör olarak getireceklerini açıkladı.

Erzurum’da görev yaptığı süreçte B.B. Erzurumspor’un önemli başarılar kaydettiğine dikkat çeken Başkan Sekmen, “B.B. Erzurumspor 6 sezonda 4 kupa getirdi, bir sezon Playoff’ta oynadı, bir sezon Süper Lig’de mücadele etti. Çok büyük bir başarı... Dünyada tek olabilecek önemli bir başarı. Ben geçmişte 10 yıl kulüp başkanlığı yaptım. Futbolla yakın ilişkim var. Emek verdim. Ekibimle hedef koyduk. 6 yıldır alt yapıya para harcıyoruz. Bir tane futbolcu yetiştiremediler. Bu bir öz eleştiri... Alt yapıya el koydum. Eski kulüp binasında tadilat yapıyoruz. Ahlaklı, erdemli, milli ve manevi değerlere sahip sporcular yetiştireceğiz. Bu toprakların çocuklarını yetiştireceğiz. Taramalar yapacağız. Alt yapıda dışarıdan bir koordinatör getireceğiz” diye konuştu.

“Bizim hedeflerimiz çok büyük”

Büyük emekler verdiklerini dile getiren Başkan Sekmen, “Geçtiğimiz sezon seçim dönemi fazla ilgilenemedik. Ancak en az 15 puanımız heba oldu. Erzurumlular adına hakkımızı helal etmiyorum. Ekonomik olarak zor bir yıldayız. Çok dikkatli davranacağız. Geçmişte yapılan hataları yapmayarak doğru transfer politikaları ortaya koyacağız. Ben de bu işin içerisindeyim. Benim bilgim olmadan transfer çalışmalarına girmeyeceğiz. Ortak karar alıp doğru transferler yapacağız. Geçmişte yapılan transferlerin ödenmeyen taksitleri yüzünden sıkıntılar yaşandı. Ben göreve geldiğim zaman Erzurumspor derneğinin maliyeye borçları vardı. Bunları biz ödedik. Şimdi iyi bir transfer dönemi geçirmek istiyoruz” diye konuştu. Başkan Sekmen ayrıca sezon öncesi B.B. Erzurumspor için kapalı bir antrenman sahası yapacaklarını belirterek, “Benim hemşehrilerimden ricam bize sahip çıksınlar” şeklinde konuştu.

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