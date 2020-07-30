Başkan Yaşar’dan Kurban Bayramı mesajı

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Çat Belediye Başkanı Melik Yaşar, "Kurban Bayramımız kutlu ve mübarek olsun" dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayınlayan Çat Belediye Başkanı Yaşar mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Dini bayramlarımızdan olan mübarek Kurban Bayramı’na milletçe el ele gönül gönüle ulaşmanın heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. Bayramlar, sevinme günüdür, barış günüdür. Bayramlar, her türlü olumsuz düşünceleri bir kenara bırakıp kucaklaşma günüdür. Bu vesileyle; tüm İslam Alemi’nin mübarek Kurban bayramını en kalbî duygularımla kutluyor, milletçe birlikte mutlu bir bayram geçirmemizi diliyorum. Başta Çatlı hemşehrilerimin ve tüm İslam âleminin Kurban Bayramı'nı kutluyor, insanların, samimi kardeşlik bağlarıyla kenetlenerek barış ve huzur içerisinde yaşamalarına vesile olmasını yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun.”

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