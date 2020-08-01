Tekmanlı sanatçı silahla vurularak öldürüldü

Erzurum’un Tekman ilçesinde düğün sanatçısı Mehmet Sıddık Uluçay, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla vurularak öldürüldü.

Alınan bilgilere göre, olay Tekman ilçesine bağlı Aşağı Hanbey Mahallesi'nde yaşandı. Mehmet Sıddık Uluçay, dün gece çayırda ot biçmek için evden ayrıldı. Balya makinası ile ot biçmeye başlayan Uluçay, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vatandaşlar silah sesi üzerine gittikleri çayırda Uluçay’ın cansız bedeni ile karşılaştı. Uluçay’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Erzurum Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Silahlı saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

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