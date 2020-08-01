Hastane müdür yardımcısı korona virüse yenik düştü

Erzurum Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe, Covid19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Korona virüse yakalanan Horasan Devlet Hastanesi Müdür Yardımcısı Erol Tepe, bir süredir Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi görüyordu. Durumu ağırlaşan Tepe, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Yapılan tedaviye olumlu cevap vermeyen Tepe, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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