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Erzurum’da meteorolojik uyarı

İHA

Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce bölgede sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Erzurum’da meteorolojik uyarı

Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce bölgede sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı.
Yapılan meteorolojik uyarıda, bugün saat 14.00 ile 21.00 arasında Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde orta kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış ile yerel dolu yağışları beklendiği bildirildi. Vatandaşların sel su baskını yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

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