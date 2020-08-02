Erzurum’da meteorolojik uyarı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Erzurum Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nce bölgede sağanak yağış ve sel uyarısı yapıldı.

Yapılan meteorolojik uyarıda, bugün saat 14.00 ile 21.00 arasında Erzurum, Ağrı, Iğdır, Kars ve Ardahan çevrelerinde orta kuvvetli, gök gürültülü sağanak yağış ile yerel dolu yağışları beklendiği bildirildi. Vatandaşların sel su baskını yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.