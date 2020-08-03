Erzurum'un atlı okçu kadınları erkek şiddetini 12'den vurarak protesto etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erzurum'un atlı okçu kadınları erkek şiddetini 12'den vurarak protesto etti

DHA

Erzurum'un atlı okçu kadınları erkek şiddetini 12'den vurarak protesto etti


Turgay İPEKHümeyra PARDELİ/ERZURUM, (DHA)ERZURUM'un Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü'nün kadın üyeleri, kadın sporcular atlarını dörtnala sürüp okları ile hedefi 12'den vurarak, erkek şiddetini protesto etmek için etkinlik düzenledi. Kulüp Başkanı Ayşe Melek Okuyucu, "Kadın yeri gelmiş komutan, yeri gelmiş devlet başkanı olmuş. Bu kadar kıymet ve değer verilen bir canlının son zamanlarda katledilmesi, şiddete uğraması bizi yürekten üzmektedir. Kadın güldür, koklanıp sevilmeli" dedi.
Erzurum merkez Yakutiye ilçesindeki Veysefendi İlkokulu'nda sınıf öğretmeni olarak görev yapan Ayşe Melek Okuyucu'nun (39), 2016 yılında kurduğu Kızıl Elma Geleneksel Sporlar ve Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri, erkek şiddetine dikkat çekmek için atları ile tozu toprağa kattı. Dörtnala sürdükleri at sırtında gerdikleri yayları bırakarak okları 12'den vuran kadınlar, şiddetin hiçbir türünün kabul edilemez olduğunu söyledi. Erzurumlu NimetMükrim Okuyucu çiftinin 4 kızından en büyükleri olan Ayşe Melek, 80 sporcunun bulunduğu kulüpteki erkek ve kadınlara at binmeyi ve at sırtında ok atmayı öğretiyor. Kulübün kadın sporcuları son günlerde artan erkek şiddeti ve kadın cinayetlerini protesto etmek için ata binip dörtnala sürdü. Tozu toprağa kattıkları pistte ellerindeki yayları gererek fırlattığı okları ile hedefi 12'den vuran kadınlar, artık bu tür yürek sızlatan olayları ne görmek ne de duymak istemediklerini belirtti.
Kulüpte yaşları 8 ila 45 arasında değişen 20 kadın sporcu olduğunu belirten Ayşe Melek Okuyucu, artan kadın cinayetlerine tepki göstermek amacıyla, 'kadına şiddete hayır' sloganıyla burada etkinlik düzenlemek istediklerini bildirdi. Müslüman Türk kadını olarak gerek tarihimizde gerek medeniyetimizde gerek ise yüce dinimiz olan İslam'da kadına çok büyük değer ve önem verildiğini hatırlatan Okuyucu şunları söyledi:
"Toplum açısından kadın, ailenin ve toplumun temelidir. Kadın üretkendir. Destek verirseniz başarı gösterir. Türk tarihine baktığımız zaman kadın hakanın yanında hatun olmuştur. Hakanın yanında iki oturma yeri vardır; biri subaşının diğeri hatunun yeridir. Verilen emirlerde ve kararlarda kesinlikle hatunun fikri alınır, hatunun onayı olmayan hiçbir fikir kabul edilmez. Kadın yeri gelmiş komutan olmuş, yeri gelmiş devlet başkanı olmuş. Bu kadar kıymet ve değer verilen bir canlının son zamanlarda katledilmesi, şiddete uğraması bizi yürekten üzmektedir. Kadın güldür, koklanıp sevilmeli. Gül de dikensiz olmaz. Hiçbir gülü de dikeni var diye koparıp atanı görmedim. Kadına gereken desteği sevgiyi verelim. Kadına yönelik şiddeti 12'den vurup bitirdiğimiz anlamına gelsin inşallah. Bu acı, kötü, topluma yakışmayan haberleri bir daha duymayalım."
Spor lisesinde tarih öğretmeni olan evli 3 çocuk annesi Perihan Yıldız (38) ise, "Daha önceden okçuluk yapıyordum. Melek hocayla beraber de atlı okçuluğa başladım, yaklaşık 2 ay oldu. Kadın erkeğin tamamlayıcısıdır. Kültürümüzde kadın her zaman erkeğin yanında değerli olmuştur. Kadın sadece sevilmeli, saygı duyulmalı. Şiddetin her türlüsüne karşıyız" dedi. DHA-Genel Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-08-03 09:10:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Erzurum - Artvin karayolunda heyelan Heyelan nedeniyle kapanan yolda 3 kilometre araç kuyruğu oluştu
YEREL HABERLER Erzurum - Artvin karayolunda heyelan Heyelan ...
Erzurum’da meteorolojik uyarı
YEREL HABERLER Erzurum’da meteorolojik uyarı
Rektör Çomaklı: “Uluslararasılaşmada yükselişe geçtik” Atatürk Üniversitesi Erasmus Projeleri yüksek bütçeyle hibelendirildi
YEREL HABERLER Rektör Çomaklı: “Uluslararasılaşmada yükselişe ...
Sağanak yağış Oltu’da sele dönüştü Oltu - Artvin karayolu 2 saat süreyle ulaşıma kapandı Köyün içerisinden geçen dere sel suları ile dolunca vatandaşlar büyük bir korku yaşıyor
YEREL HABERLER Sağanak yağış Oltu’da sele dönüştü Oltu - Artvin ...
Hastane müdür yardımcısı korona virüse yenik düştü
YEREL HABERLER Hastane müdür yardımcısı korona virüse yenik düştü
Jandarmadan şeker tadında uygulama
YEREL HABERLER Jandarmadan şeker tadında uygulama
Tekmanlı sanatçı silahla vurularak öldürüldü
YEREL HABERLER Tekmanlı sanatçı silahla vurularak öldürüldü
Tekman’da polis ekipleri sürücülere şeker ve kolonya ikram etti
YEREL HABERLER Tekman’da polis ekipleri sürücülere şeker ve kolonya ...
Ekipler hem bayramlaştı hem de denetledi
YEREL HABERLER Ekipler hem bayramlaştı hem de denetledi
Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü renklendirdi
YEREL HABERLER Kayakla atlama sporcularının antrenmanı, gökyüzünü ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X