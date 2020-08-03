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(ÖZEL) Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: Yıldızları okutarak yetiştireceğiz

DHA

(ÖZEL) Erzurumspor Onursal Başkanı Sekmen: Yıldızları okutarak yetiştireceğiz


"Yetenekli gençleri Türk sporuna kazandıracağız"Turgay İPEK / ERZURUM, (DHA)- Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor Onursal Başkanı Mehmet Sekmen, önümüzdeki sezon Süper Lig'de mücadele edecek olan Erzurumspor'un bu yıldan itibaren alt yapıya büyük önem vereceğini söyledi. 6 yılda 4 kupa alarak 2 kez Süper Lig'e çıkma başarısını gösteren takımın mimarlarından Başkan Mehmet Sekmen, "Kulübün alt yapısında okutarak, dünya yıldızlarını yetiştireceğiz. B.B Erzurumspor, Türkiye sınırları aşıp, Avrupa'da söz sahibi olacak" dedi.
Hem belediye hizmetlerinde hem de futbolda başarılara imza atan Mehmet Sekmen, Erzurum'da görev yaptığı süreçte B.B. Erzurumspor'u 3'üncü ligden alarak 3 yıl üst üste şampiyon yapıp 2018-2019 sezonunda Süper Lig'e taşıdı. Aynı yıl kümeden düşen B.B. Erzurumspor bu yıl yeniden Süper Lig'e çıkma başarısını gösterdi. "Şampiyonluk bu şehrin ruhunda var" sloganı ile Mavi-Beyazlı taraftarın gönlünde taht kuran Mehmet Sekmen, Süper Lig'e demir atacaklarını söyledi. Geçmişte 10 yıl kulüp başkanlığı yaptığını ve futbolla yakın ilişkisi bulunduğunu sözlerine ekleyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, takımla ilgili düşüncelerini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) anlattı. 6 yıldır alt yapıda bir tane bile futbolcu yetiştiremediklerini belirten Sekmen, şunları söyledi:
"Belediye olarak spora büyük önem veriyoruz. Bu seneden itibaren yeni bir hamle başlatıyoruz. Alt yapıya büyük yatırım yapacağız. Eski kulüp binasında şu an onarım yapıyoruz. Bayramdan sonra il ve ilçe merkezinde, çevre illerde seçmeler yapacağız. Yetenekli gençleri toplayacağız. Onları hem okutacağız, hem de futbol dersleri vereceğiz. Yetenekli gençleri Türk sporuna kazandıracağız. İzmir, Kocaeli, Bursa, Ankara ve İstanbul'un iki yakasında olmak üzere kulüpler kuracağız. Oradaki kulüplerle iş birliği yaparak oradaki yetenekli gençlerimizi de toplayarak Erzurumspor'un alt yapısını oluşturacağız. Çok güçlü bir alt yapımız olacak. Kulüp başkanına da söyledim. Benimle istişarede olursanız az ve öz transfer yapalım ama kaliteli futbolcular getirelim, ligde kalıcı olalım' dedim. Arkasından da bu yetenekli gençleri takıma katarak bu başarıyı devam ettirelim. Sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da söz sahibi olalım. Erzurum denince Avrupa'da da tanılan bir takım olalım. 6 yılda alt yapıda başarı sağlayamadık. Bunlarla bir fiil kendim ilgileneceğim. Haftada 2-3 gün gidip alt yapı futbolcularını seyredeceğim. Hem eğitimlerine dikkat edeceğim, hem de yetenek kazanmalarına önem vereceğiz. 6 yılda şehrimize 4 kupa getirdik. Kulüp yönetimi uyum sağlarsa, başarılı oluruz."
Belediye olarak sadece futbol değil, diğer branşlarda da yatırımların sürdüğünü sözlerine ekleyen Sekmen, "Yüzmeden tenise, kayaktan güreşe, ata sporları cirit ve güreşe kadar tüm spor dallarında başarıdan başarıya koşuyoruz. Erzurum'a geldikten sonra her branşta sporcu sayısı 1'den 10'a çıktı. Tüm branşlarda ücretsiz eğitim veriyoruz. Her branşın sahası ve salonları var. Bu şehirde yok yok. Bu yıl da şehirde hizmet veren kulüplere yardımda bulunup, spor malzemesi vereceğiz. Erzurum bütün sporcuların arayıp bulamadığı bir yer. Çünkü bütün takımlar mutlaka yüksek rakımlı yerlerde kamp yaparlar ama bizim sporcular zaten burada yaşıyor. Avrupa'nın göz bebeği olan yerde yaşıyoruz" diye konuştuGÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-BB Erzurumspor'un kutlamaları
-Drone ile çekilen görüntüler
-Erzurumspor Kulüp binası
-Başkan Sekmen ile röp.DHA-Spor Türkiye-Erzurum / Merkez Turgay İPEK
2020-08-03 10:32:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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