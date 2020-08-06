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Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini paylaştı Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza minnettar’

İHA

Aydemir Sosyal Koruma Kalkanı verilerini paylaştı Aydemir: ‘Dadaşlar Cumhurbaşkanımıza minnettar’

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Sosyal Koruma Kalkanı kaydı, ‘Sosyal Destek Programı’ çerçevesinde Erzurum’da 109 bin 758 kişi ve haneye 159 milyon 704 bin TL tutarında destek verildiğini açıkladı. Milletvekili Aydemir, ‘Birlikte Başaracağız’ programı bazında 88 bin 78 hane, 21 bin 680 kişiye destek sağlandığını aktardı.
Aydemir Rakamları Paylaştı
Milletvekili Aydemir, ‘Sosyal Destek Programı’ FAZ 1 kapsamında 36 bin 804, FAZ 2 kapsamında 27 bin 61, FAZ 3 kapsamında 14 bin 953, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’ kampanyası kapsamında 9 bin 260 haneye, ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ kapsamında 12 bin 995 kişiye, ‘Nakdi Ücret Desteği’ bazında 4 bin 709 çalışana, ‘İşsizlik Ödeneği’ ölçeğinde 3 bin 976 kişiye destek verildiğini bildirdi.
160 Milyonluk Destek
Milletvekili Aydemir, Sosyal Destek Programı çerçevesinde FAZ 1 kapsamında 36.8 milyon, FAZ 2 kapsamında 27.6 milyon, FAZ 3 kapsamında 14.9 milyon; Biz Bize Yeteriz kampanyası düzeyinde 9.2 milyon, Kısa Çalışma Ödeneği bağlamında 50.0 milyon, Nakdi Ücret Desteği boyutunda 8.0 milyon ve İşsizlik Ödeneği bazında 13.5 milyon TL tutarında destek gerçekleştirildiğini kaydetti.
Milletvekili Aydemir’in Değerlendirmesi
Sosyal Destek Programı Erzurum etabını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Vatandaşına kol kanat geren devlet fotoğrafı. Erzurum’a aktarılan sosyal destek rakamı yaklaşık 160 Milyon. Dadaşlar Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a, değerli Bakanımız Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’a minnettar. Teşekkür ediyoruz.’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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