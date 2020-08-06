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Kurbanlıkların yüzde 99'u satıldı Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar: “İl dışına 30 binin üzerinde büyükbaş, 32 bine yakın da küçükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı” “Geçen seneye göre sevk ve kesim sayımızda artışlar oldu” “Besicilerin ellerinde kalan hayvanları Et ve Süt kurumları belirli fiyatlardan satın alacak” “Kurban döneminde pandemi avantajımız oldu”

İHA

Kurbanlıkların yüzde 99'u satıldı Erzurum İl Tarım Müdürü Osman Akar: “İl dışına 30 binin üzerinde büyükbaş, 32 bine yakın da küçükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı” “Geçen seneye göre sevk ve kesim sayımızda artışlar oldu” “Besicilerin ellerinde kalan hayvanları Et ve Süt kurumları belirli fiyatlardan satın alacak” “Kurban döneminde pandemi avantajımız oldu”

Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, Kurban Bayramı sonrası durum değerlendirmesi yaptı. Akar, “İl dışına 30 binin üzerinde büyükbaş, 32 bine yakın küçükbaş hayvan sevkiyatı yaptık. Erzurum hayvancılığın başkenti durumunda” dedi.
Türkiye’nin en önemli tarım ve hayvancılık illerinden biri olan Erzurum Kurban Bayramı'nda beklentileri karşıladı. Edinilen bilgilere göre, il içinde bulunan kurbanlık hayvanların yüzde 99’u satıldı. İl dışına ise 30 binin üzerinde büyükbaş, 32 bine yakın da küçükbaş hayvan sevkiyatı yapıldı.
Öte yandan, hayvanlarını satamayan besicilerin hayvanları ise Et ve Süt Kurumları tarafından belirli fiyatlara satın alınacak.

“Erzurum hayvancılıkta başkent durumunda”
Hayvan satışlarında geçen seneye oranla bu sene yüzde 25 artış olduğunu belirten Erzurum İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Osman Akar, “Erzurum hayvan potansiyeli açısından Türkiye genelinde çok önemli bir merkez durumunda. Yaklaşık 827 bin büyükbaş, 800 bine yakın küçükbaş hayvan varlığıyla hayvancılığın başkenti durumunda. Bu kadar hayvan varlığının olduğu kurban dönemi de çok beklentilerin olduğu bir dönemdi. Erzurum’da kurban dönemi çok verimli geçti. İl dışına yaptığımız sevkiyatlar ve il içinde yaptığımız kesimler tamamen beklentileri karşıladı. İl dışına 30 binin üzerinde büyükbaş, 32 bine yakında küçükbaş hayvan sevkiyatı yaptık. Bunların dışında Erzurum içinde 25 bine yakın büyükbaş, 21 bin küçükbaş hayvan kesimi yapıldı. Geçen sene ile kıyasladığımızda yüzde 25 oranında artış sağladık” dedi.

“Kurban döneminde pandemi avantajımız oldu”
Pandemi sürecinin hayvan satımını olumlu yönde etkilediğini kaydeden Akar, “Pandemiden dolayı negatif düşüncelerimiz vardı. İnsanların beklentilerini karşılayabilir miyiz diye düşünüyorduk. Ama tam tersi pandeminin bizi olumlu etkilediğini söyleyebilirim. Pandemi nedeniyle tatile gidemeyen veya hac görevini yapmaya gidemeyen vatandaşlarımız ellerinde olan imkanları hayvanlara verdiler. Bu nedenle pandemi bizim avantajımız oldu diye düşünüyorum” açıklamalarında bulundu.

“Hayvanlarımızın yüzde 99’u satıldı”
Erzurum’un Türkiye’de besin kaynağı olarak ana iller arasında olduğunu söyleyen Akar, “Geçen seneye göre sevk ve kesim sayımızda artışlar oldu. Özellikle il dışına sevk ettiğimiz hayvanlardan bize geri dönüş olmadı. Hayvan pazarlarında görevli olan ekiplerimizin bildirilerine göre hayvanlarımızın yüzde 99’u satıldı. Kurban dönemi Erzurum’da beklentilerin karşılandığı bir dönem oldu. Biz önemli derecede Türkiye’yi besleyen ana illerden bir tanesiyiz. Biz yetiştirici bir iliz ve Türkiye’deki büyükşehirlere besin kaynağı olan ana iliz diyebilirim” ifadelerini kullandı.

“Besicilerin elinde kalan hayvanları Et ve Süt kurumları alacak”
Besicilerin elinde kalan hayvanların ise belirli fiyatlardan satın alınacağını vurgulayan Akar, “Sayın Bakanımızın açıklamalarına göre besicilerin ellerinde kalan hayvanları Et ve Süt kurumları belirli fiyatlardan satın alacak. Büyükbaş hayvanlarda 19 bin TL civarı, Küçükbaş hayvanlarda ise 15 bin ile 17 bin TL arasında değişen fiyatlarla Et ve Süt kurumu hayvanları sahiplerinden satın alacak bu konuda bakanlığımız her türlü tedbiri almış durumda” diye konuştu.

“Türkiye’nin en iyi hayvan pazarları Erzurum’da”
Vatandaşların en iyi imkanlara sahip olmak için Erzurum hayvan pazarlarını seçtiğini de ifade eden Akar, “Erzurum altyapı açısından Türkiye’de en iyi hayvan pazarlarına sahip durumda. Altyapının uygun olması insanların rahat bir şekilde hayvanlarını pazarlayabilmesinde etkili oldu. Şu anda 6 tane ruhsatlı hayvan pazarımız mevcut. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Avrupa’nın en büyük hayvan pazarına sahibiz. Bunlardan dolayı Erzurum’daki pazarlarımız vatandaşlar tarafından tercih sebebi oldu” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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