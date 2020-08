Palandöken Caddesi’ne Büyükşehir eli değdi

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, halk arasında “Gavurboğan” olarak bilinen Palandöken Caddesi’ne yepyeni bir görünüm kazandırdı. Yaya kaldırımlarından bariyer bordürlerine, asfaltından peyzaj ve aydınlatma sistemine varıncaya kadar Palandöken Caddesi’ni adeta bulvara dönüştüren Büyükşehir Belediyesi, söz konusu ulaşım ağına nitelik kazandırmakla kalmadı, bölgeye ayrı bir değer de kattı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Yaptığımız her çalışmayla Erzurum’un caddelerine, semtlerine ve sokaklarına değer katıyoruz” diyerek, Palandöken Caddesi’nin de, işte bunlardan birisi olduğunun altını çizdi. Başkan Sekmen, şehrin güney ve kuzey yakasını birbirine bağlayan en önemli güzergâhlardan birisi olan Palandöken Caddesi’nin, yeni görünümüyle artık göz kamaştırdığını ifade ederek, “Caddemizin yeni hali, tıpkı ismi gibi ihtişamlı ve değerli bir hale geldi” dedi.

Palandöken caddesi göz kamaştırıyor

Palandöken Caddesi’nin yeniden dizayn edilmesi sürecinde Bitümlü Sıcak Kaplama (BSK) diye tabir edilen bin 720 ton asfalt kullandıklarını kaydeden Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, güzergâhta 700 metre uzunluğunda bariyer bordür yapımı, 500 metre uzunluğunda kırlangıç zemin, 400 metrekare döşeme ve 450 metreküp taş duvar uygulaması yaptıklarını belirtti. Caddenin peyzaj ve aydınlatma sisteminin de tamamlandığı bilgisini veren Başkan Sekmen, gidişgeliş olmak üzere çift şerit olarak yeniden dizayn edilen Palandöken Caddesi’nin, bulvardan adeta farksız yeni görünümüyle büyüleyici bir güzellik kazandığını söyledi.

Caddeler, sokaklar ve semtler değer kazanıyor

Öte yandan yerleşim yerlerine değer katan faktörlerin başında ulaşım ağlarının geldiğini vurgulayan Başkan Mehmet Sekmen, Büyükşehir Belediyesi’nin bu manada yürüttüğü her çalışmanın yapıldığı mekâna sadece görsel bir güzellik değil, aynı zamanda ekonomik bir değer de kazandırdığını belirterek, “Erzurum’da hizmete sunduğumuz ulaşım ağlarının her birisi, aynı zamanda ekonomik bir değeri de ifade ediyor. Dolayısıyla Erzurum’un caddeleri, semtleri ve sokakları, Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarla hem güzelleşip nitelik kazanıyor, hem de değerleniyor. İşte bu değerli çalışmalarımıza Palandöken Caddemizi de eklemiş olduk. Hayırlı olsun, uğurlu olsun” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Erzurum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Erzurum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.