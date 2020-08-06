Erzurum’da Covid-19 denetimine tam not Polis ekipleri halka açık mekanlarda Covid-19 denetimi yaptı

Erzurum’da polis, korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimler yaptı.

Erzurum'da polis korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerinde denetimler yaptı. Denetimlerde Erzurum esnafı sosyal mesafe ve maske kuralına uyarken, polisten tam not aldı.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zabıta ekipleri tarafından Covid19 tedbirleri kapsamında halka açık mekanlarda sağlık ve güvenlik kurallarına ilişkin inceleme yapıldı. Denetimlerde, başta "maske, mesafe ve ateş ölçümü" gibi Covid19 tedbirleri olmak üzere sağlık ve güvenlik tedbirleri detaylı şekilde incelendi. İş yerlerini denetleyen ekipler çalışanlarla ve müşterilere sosyal mesafe ve maske takma konusunda uyarılarda bulundu.

Denetlemelerde Erzurumlu esnafın ve vatandaşların kurallara uyduğu görüldü.

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