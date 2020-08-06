Tercih dönemi başladı

Üniversite adayları için tercih süreci başladı. 614 Ağustos tarihleri arasında üniversite tercihlerini yapacak adaylar, hayallerine bir adım daha yaklaşmış olacak.

Köklü geçmişi ve güçlü akademik kadrosuyla bilim dünyasına örnek olacak araştırmalara imza atan Atatürk Üniversitesinin “Hayatın hizmetinde, hep ileriye” sloganıyla yeni dönemde de öğrencilerini beklediğini aktaran Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, tercih sürecine ve üniversite bünyesinde yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Nesil Üniversite

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve Yeni YÖK vizyonu ışığında temelleri atılan “Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi” öncülüğünde modern bir yapıya kavuşan Atatürk Üniversitesinin günümüzde 23 Fakülte, 12 Meslek Yüksekokulu, 8 Enstitü, 41 Araştırma Merkezi, 1 Yüksekokul ve 1 Konservatuarı ile bilimsel faaliyetlerini sürdürdüğünü aktaran Rektör Çomaklı; üniversitenin alanında uzman akademisyen kadrosu, eğitim ve araştırma imkânları ile ilklerin üniversitesi olmayı başardığını belirterek doktora, yüksek lisans, lisans ve ön lisans programlarında donanımlı öğrenciler yetiştirdiklerinin altını çizdi.

63 Yıllık Tecrübe

Yenilikçi eğitim anlayışı ve nitelikli akademik kadrosu ile eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdüren, eğitim vermenin ötesinde araştırma, keşfetme, gerçeğe ve doğruya ulaşma çabasını da ön planda tutan Atatürk Üniversitesinin, öğrencilerini gelişen dünyanın gerekliliklerine uygun bir eğitim ile buluşturduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, milli mücadele döneminin en önemli kalelerinden biri olan, bu bağlamda tarih kokan mimarisi ve kadim geleneği ile Türk tarihine, Türk coğrafyasına 1945 metreden bakan Erzurum’da bulunan Atatürk Üniversitesinin; 63 yıllık geleneğin ve deneyimin senteziyle köklü, büyük, dinamik ve çağdaş bir üniversite olarak eğitim faaliyetlerine devam ettiğini söyledi.

Harmanlanmış Öğrenme Modeli

Geleneksel eğitim modelinin ve başarı ölçütlerinin test edildiği bir dönemden geçildiğine vurgu yapan Rektör Çomaklı; artık geleneksel sınıf ortamının, ezber ve sınavları destekleyen sistemin ne yazık ki geleceği üretecek nesli yetiştirmede yetersiz kaldığını belirterek: “Tüm dünya muazzam bir hızda değişiyor. Her şeyin değişiyor olduğu gibi, gençliğin öğrenme biçimleri, algısı, bakış açısı, beklentileri de değişiyor. Bundan sonra, teknoloji imkân veriyor diye tamamen uzaktan eğitim olacak diyemeyiz, bu da mümkün değil çünkü tüm dersler ve yetiler buna uygun değil. Bazı bilgilerin ve yetilerin deneyimlenerek kazanılması da gerekiyor. Bu sebeple daha çok sanal ve örgün eğitimin bir bütünü olan Harmanlanmış Öğrenme Modelini yaygın hale getirmeyi hedefliyoruz. Bu modelle birlikte hem yüz yüze eğitimin hem de web tabanlı eğitimin pozitif yanlarından faydalanmak da mümkün olacak. Bu sebeple üniversite olarak dijital dönüşüme önem veren bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

Şehrin Kalbinde Yeşil Kampüs

Yükseköğrenim diplomasının vazgeçilmez bir belge ve kariyer yolculuğuna taşıyacak bir ehliyet olmaktan öte farklı bir anlam ifade ettiğini dile getiren Rektör Çomaklı: “İşte bu yüzden, seçiminizi yaparken sizleri, sadece bilgi ve diploma ile değil; gelişime açık, tam donanımlı ‘iyi bir insan’ profiline hazırlayacak, modern üniversite ruhunu yaşama imkânlarını sunacak, sağlam kökleri üzerinde geleceği kucaklayan üniversitemize bekliyoruz.

Öğrencisi ile yakından ilgilenen, bilgi ve tecrübesini harmanlayarak eğitim veren, sıcak bir ortama sahip olan, şehrin kalbinde yaşayan, sakinlerine her mevsim görsel şölen sunan Atatürk Üniversitemizde eğitim görmenin mutlu ve verimli olacağına inanan tüm öğrencilerimizi üniversitemizi tanımaya ve ailemize katılmaya davet ediyoruz” dedi.

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